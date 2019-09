Mujer en estado grave tras brutal ataque de su pareja: Recibió cinco puñaladas

En estado grave quedó una mujer luego de que fuera atacada por su pareja en la ciudad de Fresia, en la Región de Los Lagos, en un caso que ya fue calificado como de femicidio frustrado.

De acuerdo a informaciones preliminares, la mujer fue apuñalada por su pareja, el cual, posteriormente, intentó suicidarse, pero fue rescatado por vecinos.

Los hechos ocurrieron en Villa "Los Alcaldes", donde un sujeto identificado como Jaime Eduardo Pérez atacó con un arma blanca a su esposa, Verónica Pérez, de 42 años, a la cual propinó al menos cinco puñaladas.

La seremi de la Mujer, Viviana Sanhueza, condenó el ataque y expresó que lamentan "profundamente este nuevo hecho de agresión en contra de una mujer. SernamEG ya está activando el protocolo para colocarse a disposición de los familiares y entregarles la orientación jurídica que tanto requieren en estos momentos".

Sin embargo, añadió la autoridad, "hoy lo más importante es esperar la evolución de la víctima y que se recupere de sus lesiones".

El concejal de Fresia Javier Oyarzo (RN) detalló que "el ataque se produjo dentro del domicilio de la pareja. Nosotros quedamos impactados, no solo en su población, si no que, como autoridades. Los vecinos me manifestaron que esto era violencia intrafamiliar desde hace mucho tiempo".

Las dos personas fueron trasladadas al Hospital de Puerto Montt en estado grave, mientras que la Fiscalía de Puerto Varas determinó que las diligencias respectivas las realice Labocar Puerto Montt, para esclarecer los hechos.