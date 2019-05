Las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola difundieron un video en el que emplazan al Presidente Sebastián Piñera a dar suma urgencia al proyecto de "Ley Gabriela", presentado tras el crimen de la joven Gabriela Alcaíno, asesinada junto a su madre por un ex pololo. "Era una niña muy cariñosa, muy respetuosa. Fue asesinada por un ser humano de nombre Fabián Cáceres, que no fue capaz de soportar el hecho de que Gabriela terminara la relación", explica en el registro el padre de la víctima. La propuesta legal –aprobada por unanimidad en la Cámara y sin avances hace seis meses en el Senado- busca tipificar como femicidio cualquier asesinato de mujer con razón de género. Dado que Gabriela y su homicida no estaban casados ni vivían juntos, éste no puede ser procesado ni condenado por tal delito.

