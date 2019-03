Matías Mella, el joven trans agredido durante la madrugada de este miércoles en Pedro Aguirre Cerda, relató el ataque sufrido por encapuchados, los que le marcaron una esvástica en uno de sus brazos. "Quise gritar, pero no me salía la voz, no pude gritar ni pedir ayuda", declaró.. La Intendencia Metropolitana y el Movilh anunciaron querellas por el hecho, que no ha dejado detenidos.

