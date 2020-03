La Florida: Menor con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista se perdió en el bosque Panul

🔴LA FLORIDA: Durante toda la madrugada se ha desarrollado búsqueda de menor de 15 años con autismo y retraso severo. Su Madre hace un desesperado llamado en vivo a través de @Cooperativa : "No es autovalente, usa pañales, no habla. Desde las 7 (pm) está perdido" #LaCooperativa https://t.co/QuGM4yeMMh

Un menor de 15 años, identificado como Fernando Neira, se encuentra desaparecido desde la tarde del jueves en el precordillerano bosque Panul, ubicado en la comuna de La Florida.

El adolescente, que tiene trastorno del espectro autista y presenta retraso mental severo, se extravió alrededor de las 19:00 horas en los alrededores de la entrada de Rojas Magallanes durante un paseo junto a su madre y sus dos hermanos.

"Estábamos haciendo un juego con unos troncos y en un minuto de descuido el niño se me perdió. Estoy súper desesperada", relató Milena Plaza, la madre, a Cooperativa.

"El niño usa pañales, tiene 15 años, pero no sabe pedir ayuda. No habla absolutamente nada, no sabe discriminar si hay algún peligro o no, es un niño de dos años, perdido, que si lo llaman no va a atender al llamado, sobre todo si está asustado", explicó la madre en medio de las labores de búsqueda del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros y Socorro Andino.

"Anda desabrigado, con polera, con short y con su paña seguramente abolsutamente mojado. No es autovalente", agregó Milena.

"Mi hijo tiene crisis con el encierro y como vivo en departamento se pone nervioso, golpea las paredes. Hoy estaba en esas condiciones entonces decidí que como ayer (el miércoles) lo habíamos pasado tan bien íbamos a hacer exactamente la misma ruta e íbamos a ir al mismo punto donde fuimos ayer", detalló la mujer.

"Inmediatamente comencé a correr, pero seguramente corrí al opuesto de donde él iba", señaló.

Milena clamó para que "que no suspendan la búsqueda, que no porque yo sea pobre o no tenga los recursos el Estado y las policías no destinen todos los recursos necesarios".

"En primera instancia se me había ofrecido un helicóptero para poder iluminar este lugar, que es oscuro. Estamos en absoluta oscuridad y así es desde horas que estamos buscando, pero se me dijo que el helicóptero había que hacer una gestión desde Fiscalía", contó la mamá, funcionaria del Tercer Juzgado de Policía Local.

"No ha llegado nadie del municipio, por lo menos alguna jefatura, como para que me puedan ayudar a hacer fuerza en la búsqueda", lamentó.