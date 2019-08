Menor murió baleado por la PDI en La Cisterna

Un menor de 15 años murió baleado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) que realizaba una persecución policial en la comuna de La Cisterna, en el sector sur de la ciudad de Santiago.

De acuerdo a la información preliminar, el adolescente conducía el automóvil de su padre cuando fue perseguido por funcionarios policiales y recibió un disparo, en un hecho registrado en la esquina de Ginebra con Gran Avenida.

Según la versión de la familia, el menor había ido a comprar a un servicentro cerca de su domicilio cuando, en el camino de regreso, se topó con la PDI que realizaba un procedimiento policial en el sector y huyó "asustado" porque no poseía licencia de conducir.

La PDI, en tanto, todavía no ha entregado una versión de los hechos.

Menor gitano de 15 años murió baleado por efectivos de la PDI en calle Ginebra con Gran Avenida en La Cisterna. Según familiares el joven huyó de la policía por conducir sin licencia, en ese momento los detectives participaban de otro procedimiento. #LaCooperativa @Cooperativa pic.twitter.com/9ycqyvcvx9 — Felipe Cofré (@_felipecofre) August 2, 2019

En el lugar del suceso, la comunidad gitana a la que pertenecía el menor realiza una protesta exigiendo justicia.

La ex chica reality Perla Ilich, familiar del joven fallecido, comentó a Cooperativa en Ruta que el menor "no llevaba drogas, no tenía armas, no era un delincuente, no era un pandillero, era un niño que salió a comprar a la bomba. La PDI siempre está en Gran Avenida, siempre da vueltas, sabemos que de repente hay lugares que son peligrosos, pero esto pasó a dos o tres cuadras de su casa. Él se devolvía y le dispararon".

Producto de este procedimiento, hay personal de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros en el lugar y el tránsito se encuentra suspendido en Gran Avenida, esquina Ginebra, hacia el sur.

Noticia en desarrollo....