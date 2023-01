Delincuentes armados golpearon a conductor en portonazo en El Bosque

Un grupo de delincuentes intimido a punta de pistola y golpeó brutalmente a un conductor para robarle su vehículo en horas de la noche en la comuna de El Bosque.

El portonazo ocurrió cuando la víctima esperaba para ingresar a su casa, en la villa John Kennedy. "Me apuntan con un arma de fuego, me bajo y me golpean brutalmente, luego sale mi señora y le apuntan con un arma también, amenazándola. Y se fugan. Era algo incontrolable. Logré escapar de las manos de los delincuentes", relató.