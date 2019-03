Hombre resultó herido tras sufrir violento "portonazo" en Ñuñoa

Un violento robo con intimidación de vehículo -delito conocido como "portonazo"- afectó durante esta madrugada de lunes a un hombre que esperaba a su hija afuera de su domicilio en la comuna de Ñuñoa, en el sector nororiente de la ciudad de Santiago.

El hecho se registró en Calle Amapolas, donde un grupo de cuatro delincuentes, luego de descender de un Hyundai Grand i10 con encargo vigente por robo, abordó a la víctima y sustrajo su Chevrolet Orlando.

"Uno de ellos lo intimida con un arma (de fuego) y lo baja del vehiculo, y otro que se encontraba en la ventana del copiloto tira un objeto contundente que hace reventar el vidrio con el objetivo de provocarle daños y lesiones a esta persona", detalló el teniente de Carabineros Sergio Jiménez, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

"Por la parte del copiloto, uno de los tipos saca un arma, me apunta y, de repente, estalla el vidrio que está en la puerta del copiloto; me llega un proyectil a la cabeza, a la sien, pierdo un poco la visión y me empezaron a decir que me bajara del auto", relató la víctima a Cooperativa.

La víctima resultó con heridas de carácter leve producto del impacto del proyectil.

Los delincuentes huyeron a bordo del vehículo de la víctima -un modelo blanco-, y abandonaron el auto en el que habían llegado al lugar del asalto.

Vehículo fue recuperado en El Bosque tras persecución

Horas más tarde de este "portonazo", una persecución policial que se inició en Ñuñoa terminó en Calle Temuco, en El Bosque, con tres de los sujetos detenidos -dos de ellos menores de edad- y uno prófugo.

Vehículo robado en Ñuñoa durante la madrugada fue recuperado por carabineros en El Bosque, luego de una persecución la policía uniformada detuvo a tres de los 4 sujetos que realizaron el violento portonazo dónde agredieron a la víctima. #SomosCooperativa @Cooperativa pic.twitter.com/KSrNe5cibC — Felipe Cofré (@_felipecofre) March 11, 2019

"El seguimiento fue por Américo Vespucio, dando término en el sector de la comuna de El Bosque. Por los antecedentes que tenemos, ellos venían con un arma, la cual todavía no sido ubicada", comentó la capitana de Carabineros Riffo, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Sur.

La oficial detalló que al momento de barajarse del vehículo, los sujetos se escondieron detrás de otro que estaba estacionada y personal de la 39a Comisaría capturó a tres de ellos.

"No hemos dado con el domicilio de esta persona", dijo la capitana en relación al cuarto prófugo.

Los detenidos mantienen antecedentes policiales por delitos similares.