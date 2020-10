Mujer falleció tras ser apuñalada al resistir robo de vehículo

Una mujer falleció tras ser apuñalada al resistirse al robo de su vehículo durante este jueves en la comuna de Peñalolén.

El hecho ocurrió en la Avenida Quilín, donde la víctima fue abordada por dos sujetos, que premunidos de armas blancas le propinaron al menos tres puñaladas que causaron su muerte.

El capitán de Carabineros, Danilo Baunik, relató que en los "momentos en que se encontraba haciendo acceso a su domicilio, dos sujetos premunidos de armas blancas abordan a esta persona con la finalidad de sustraerle su móvil, instantes en que lesionan a esta persona producto de la resistencia que opuso".

"Nosotros lamentamos este hecho como institución, haciendo presente a las víctimas y a los vecinos que no pongan en riesgo sus vidas, que llamen a Carabineros y nosotros realizar los procedimientos y apersonarnos en los lugares que correspondan", dijo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, planteó que "es un hecho tremendo, que a uno lo afecta en lo personal también. Nosotros estamos acostumbrados a tener conflictos, temas, pero cuando es la vida de una persona, cuando hay una familia destruida no hay como no comprometerse con el caso, no solo en el ámbito de la autoridad, sino que también en lo personal".

Aunque hasta el momento no hay detenidos, la fiscal María Cecilia Pino dispuso que personal de Carabineros y de la PDI realicen las pericias del caso.