Robo de un camión de retail terminó en colisión múltiple en Quilicura

Un asalto a un camión que transportaba mercadería de retail se registró este miércoles en la Ruta 68 con Avenida Pajaritos, lugar donde un grupo de delincuentes realizó una encerrona al vehículo, y obligó -a punta de pistola- al conductor a descender.

El conductor, luego de ser bajado de su máquina, fue subido por los delincuentes a un tercer vehículo para trasladarlo a otro sector de la capital, mientras otro de los antisociales se subió al camión para huir del lugar.

A través del GPS, la escolta de la máquina comenzó a perseguir al camión robado junto con personal de Carabineros por distintas calles de la capital.

Finalmente, el vehículo terminó en la comuna de Quilicura, específicamente en Camino Lo Echevers, cerca de Vespucio, donde el delincuente que conducía colisionó con tres automóviles particulares y con un bus del Transantiago.

Camión que transportaba mercadería de retail fue robado en la comuna de Estacion Central. Se inició un seguimiento que terminó en Quilicura cuando el camión colisionó con 3 autos particulares y una micro. Hay un detenido @Cooperativa pic.twitter.com/nI2QNCILzV — María Paz López (@mariapaz_lopezc) February 24, 2021

SEGUNDO ASALTO EN MENOS DE UN MES

El dueño del vehículo aseguró que este es el segundo robo que registra este mismo camión en menos de un mes, además de comentar a que el anterior robo fue de las mismas características.

"Hace dos semanas atrás me lo habían robado ya. Incluso no le había comprado el vidrio lateral todavía porque con una pistola le rompieron el vidrio, bajaron al conductor, se lo llevaron, y no pudieron echar andar el camión por otras medidas de seguridad que tengo también", indicó el dueño del camión.

"Al final, el conductor secuestrado apareció, el cual ya por pánico se me fue y no quiere saber más de transportes", agregó.

Providencialmente, el accidente de tránsido no dejó personas heridas. Asimismo, el conductor que fue secuestrado por los delincuentes, fue abandonado sin lesiones en la comuna de El Bosque.

De momento, hay un detenido por el atraco, mientras que Carabineros se encuentra trabajando para dar con el resto de esta banda que cometió este robo, con el fin de poder vincularlos con otros delitos de similares características.