Tres menores fueron detenidos tras robo de vehículo y persecución

Tres menores fueron detenidos tras una persecución policial, luego del robo de un vehículo en la comuna de La Pintana.

Alrededor de las 22:30 horas del jueves, un hombre de 28 años, de nacionalidad colombiana, fue víctima del robo de su auto cuando descendió de éste para revisar una presunta falla mecánica.

En ese momento, al menos tres individuos lo abordaron para intimidarlo con cuchillos y elementos contundentes, golpeándolo con un fierro en uno de sus brazos y dejándolo con una lesión de carácter leve, tras lo cual huyeron en su vehículo.

La víctima, Alexander García, declaró que se detuvo porque sintió "un ruido extraño (en mi auto), y se me acercaron tres sujetos con un fierro y una cuchilla diciéndome que me bajara del auto con garabatos, me pegaron un fierro en el lado derecho, tomaron mi auto y se fueron".

A raíz de esto, los funcionarios policiales activaron patrullajes preventivo por las cercanías del lugar, dando con el paradero del vehículo e iniciándose una persecución que finalizó en la intersección de calles Williams King con Roberto Owen.

En ese lugar, los sujetos -a los que se sumaron otros dos individuos tras el robo- chocaron contra la reja perimetral de una sede vecinal, intentando escapar y siendo tres de ellos detenidos por Carabineros.

Los otros dos huyeron realizando disparos en contra de un funcionario, quien respondió usando su arma de servicio en cinco oportunidades.

No hubo heridos, y los menores de edad que fueron capturados -todos con amplio prontuario policial- pasarán a control de detención por robo de vehículo con violencia.