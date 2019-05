Cayó banda de asaltantes en Peñalolén: sus víctimas eran principalmente mujeres

Carabineros detuvo esta noche de martes a un trío de hombres acusados de cometer diferentes robos con intimidación a transeúntes y a motociclistas, principalmente mujeres, en la comuna de Peñalolén, en el sector oriente de la ciudad de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la institución policial uniformada, los sujetos se movilizaban en un vehículo de color azul y estaban premunidos con armas cortopuzantes.

Los individuos son sindicados como los autores de al menos tres asaltos durante la noche del martes.

Una de las víctimas fue una conductora de la plataforma de pedidos y entrega de alimentos Uber Eats que transitaba en suna motocicleta por Avenida Grecia & Mariano Sánchez Fontecilla, en Peñalolén.

La mujer fue interceptada por los asaltantes y cayó al pavimento al ser embestida por el automóvil. Sin embargo, gracias a la rápida acción de testigos que a es ahora transitaban por el lugar, los delincuentes fracasaron en su intento y huyeron sin lograr sustraerle especies.

"(Un asaltante) se bajó y me pegó con un fierro dos veces en el casco, (gritó) que le entregara todo, el banano, y, al ver que paró tanta gente, el que iba adentro (al volante) le dijo 'No, súbete, súbete, vámonos'. Fueron super violentos, yo pensé que me habían chocado por casualidad, pero nunca que me iban a asaltar", relató la conductora a Cooperativa.

A pesar de lo violento de la acción, la mujer resultó sin lesiones.

Carabineros detuvo a tres delincuentes que realizaron tres robos con intimidación durante esta noche en Peñalolén. Una de las víctimas fue una conductora de Uber Eats que resultó sin lesiones y gracias a testigos no lograron robarle. #EresCooperativa @Cooperativa pic.twitter.com/EDmDnJZVWv — Felipe Cofré (@_felipecofre) May 15, 2019

Las denuncias de las víctimas activaron un operativo de la 43a Comisaría de Carabineros de Peñalolén, que terminó con una persecución por distintas arterias de la comuna y con la recuperación de las especies robadas, además de la detención de los tres sujetos.