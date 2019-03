Felipe Izquierdo, víctima de la delincuencia: Sufrió seguidilla de robos en los últimos días

Este martes por la noche el actor, comediante, comunicador y empresario Felipe Izquierdo fue víctima de un robo en su domicilio de la comuna de Recoleta, en el sector norte de la ciudad de Santiago.

Según relató Izquierdo al noticiero Teletrece, el de esta noche fue el último de una seguidilla de atracos que comenzó a afectarlo desde hace tres o cuatro días atrás, por lo que decidió retirar los objetos valiosos que se encontraban en su casa.

Sin embargo, un vecino dio aviso de que durante la noche cuatro individuos habían ingresado nuevamente al inmueble para continuar con el robo y alertó a Carabineros de la situación.

Tres de los antisociales lograron ser identificados por los policías, pero uno de ellos se mantuvo escondido en el domicilio durante varios minutos. Izquierdo lo sorprendió al interior de su hogar y lo enfrentó, según relató el actor.

De ese modo, los cuatro delincuentes, todos mayores de edad, fueron aprehendidos y durante este miércoles pasarán a control de detención por el delito de robo lugar habitado.

"Por un lado me alegro que se encuentre a estos delincuentes, y por otro, lamento mucho que me tenga que ir de mi casa. Yo venía hace dos semanas con camiones sacando las cosas, iba compitiendo con ellos quien saca primero las cosas, porque no sabía cómo detener este robo permanente de todos los días. No quiero decir la cantidad, pero la verdad es que sacaron bastantes cosas", relató Izquierdo a Canal 13.