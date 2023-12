Delincuentes robaron tres computadores desde la oficina de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente, ubicada en calle Campo de Deportes, en la capitalina comuna de Ñuñoa.

Según informó Carabineros, el delito ocurrió la noche del sábado cuando los antisociales llegaron hasta las inmediaciones del recinto e ingresaron escalando el cierre perimetral. Posteriormente descerrajaron una reja trasera para entrar a la mencionada oficina.

Tras ingresar, los ladrones sustrajeron los mencionados aparatos electrónicos y posteriormente huyeron del lugar.

El teniente Daniel Espinoza de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros detalló a La Tercera que las cámaras de seguridad del recinto no estaban funcionando durante el robo y que "en el momento en el que (los sujetos) hicieron ingreso, no había gente al interior, no había personal de esta entidad y lo hicieron sin alarma y con un corte de luz previo".

Se estimó que el avalúo de las especies robadas asciende a un monto de dos millones de pesos.

No se registraron personas detenidas tras el robo.