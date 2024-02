Víctima de asalto en Ñuñoa se resguardó junto a su mascota

Un grupo de delincuentes ingresó en horas de la madrguada a una vivienda de la comuna de Ñuñoa y sustrajo vehículos y especies de valor.

El hecho se registró en calle Emilia Téllez con avenida Ossa, donde cuatro sujetos desarmaron el portón de un domicilio para sacarlo e ingresar a la vivienda a través de la puerta principal y una ventana.

El dueño de casa, quien se encontraba durmiendo junto a sus mascotas, al percatarse del hecho decidió esconderse y resguardar a sus animales.

La víctima relató que "querer cuidarlo, salvarlo y que no arremetiera con nadie y él no sufriera ninguna consecuencia. Lo agarré del cuello y las patas y me tiré al piso con él al lado de la cama; su primera reacción fue gruñir y tirarse encima. Nos vieron, nos amedrentaron diciéndonos que no nos moviéramos, que nos iban a agarrar a balazos, y yo lo único que gritaba era llévense lo que quieran, pero las mascotas no las toquen".

El atraco duró unos cinco minutos y lograron sustraer un vehículo marca BMW, una motocicleta, teléfonos celulares, computadores, un televisor, entre otros.