"No vi quién disparó, sólo sentía los impactos en mi cuerpo, y cuando ya no sentí el ruido me descubro la cara y veo a gente tirada en el suelo", relató uno de los sobrevivientes del tiroteo contra un grupo de manifestantes en la comuna de La Florida. El ataque ocurrió este lunes por la noche durante una protesta contra el Día del Carabinero en la intersección de las avenidas Trinidad y Vicuña Mackenna, previo al toque de queda que rige en todo el país cada noche desde las 22.00 horas. De acuerdo a versiones de testigos, el ataque ocurrió desde un vehículo particular, dejando a al menos 10 personas con heridas de diversa consideración. "Cuando ya no sentí más el ruido me descubro la cara y veo a gente tirada en el suelo, a gente corriendo; veo mucha sangre, a un joven que tenía la mitad del dedo colgando y a una niña de 17 años tirada en el suelo con un impacto de bala en el suelo", narró el joven, que fue dado de alta del Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz Insunza tras recibir un disparo en la pierna izquierda, cerca de la rodilla.

