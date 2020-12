Una mujer de 39 años falleció de un paro cardiorespiratorio tras sufrir complicaciones en medio de una cirugía plástica en la Clínica Edelweiss, en Providencia.

La fallecida se estaba realizando una abdominoplastía e implantes mamarios, procedimientos por los cuales presentó las complicaciones. La familia de la afectada acusó negligencia.

"La clínica no tiene ni siquierea reanimación. No han dado ninguna información, hemos estado aquí cuatro horas y ni siquiera han dado una información, no se le avisó a la familia (...) Nadie da una respuesta", manifestó una familiar de la víctima.

Antecedentes preliminares entregados por Carabineros señalan que no había exámenes médicos previos y que el doctor a cargo del procedimiento, aparentenmente, no tenía la acreditación como médico cirujano en nuestro país.

El médico, de nacionalidad colombiana, quedó en calidad de detenido y la Brigada de Homicidios de la PDI se hará cargo de la investigación.