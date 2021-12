"No puedo andar sola": Alcaldesa de Quinta Normal denunció a hombre que la acosó por 17 meses

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, presentó un recurso de protección y denunció ante la Fiscalía Metropolitana Norte a un hombre que la acosó durante 17 meses con llamadas constantes y visitas a su casa, expresando que "no puedo andar sola porque este tipo puede estar en cualquier parte".

La jefa comunal relató a LUN que este sujeto -a quien nunca ha visto en persona- le escribía 50 mensajes al día y la llamaba otras 20 veces, en algunos casos en horas de la madrugada, y que, a pesar de bloquearlo de todas las redes sociales, WhatsApp y hasta del teléfono, buscaba la manera de involucrarse.

"Antes de ser alcaldesa estaba en una red solidaria para ayudar a las personas a postular al IFE y actualizar el Registro Social de Hogares. Se quedó con el número de mi teléfono personal y empezó a mandar mensajes, pero este año, durante la campaña y cuando gané (la elección), empezó a mandarme mensajes más intensos" que, según explicó la autoridad, eran "totalmente fuera de tono".

"Yo no lo conozco", recalcó Delfino, y aseguró que "le decía que me dejara de molestar y cada vez que le decía eso era peor. Me buscaba por otras redes sociales, lo bloqueaba y se hacía usuarios nuevos".

El acosador, además, le habló a la madre de Delfino y a la concejala Yohanna Pérez, quien le advirtió a la alcaldesa que el tipo había grabado un video en las afueras de su casa, por lo que sabía donde vivía. Debido a esto, la autoridad presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago y, posteriormente, decidió acudir al Ministerio Público para denunciar el año y cinco meses de constante acoso.

La ex dirigente estudiantil expresó que "no puedo andar sola porque este tipo puede estar en cualquier parte", pero añadió que desde que lo notificaron de la acción judicial interpuesta "bajó la intensidad" y que "hace dos semanas que no me entran llamadas de él", mientras que personal de Carabineros realiza rondas periódicas.

Finalmente, Delfino sostuvo que "ha sido una situación bastante desagradable" y que espera que "la justicia pueda actuar", porque lamentó que "el hostigamiento y el acoso aún no es delito en Chile. Es algo que me está pasando como autoridad pública, pero deben ser miles de mujeres que viven situaciones de este tipo. Me siento desprotegida como mujer", cerró.