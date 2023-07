Volvieron los toldos azules al Barrio Meiggs

Los toldos azules fueron instalados nuevamente por comerciantes ambulantes en el Barrio Meiggs, un año de que resultaron sacados de la popular zona comercial por el copamiento policial dispuesto por el Gobierno de Gabriel Boric.

El panorama hoy es similar a lo visto en años anteriores, con calles cortadas por los vendedores ambulantes.

No obstante, el Cesfam ubicado en calle Unión Latinoamericana no ha registrado problemas con el ingreso de ambulancias y tampoco se han visto afectaciones para el transporte público por calle Bascuñán Guererro, dado que los ambulantes se instalaron en el sector del sur de calle San Alfonso, cercano a la Avenida Blanco Encalada.

Los comerciantes establecidos afirman que el retorno de los toldos azules significa un foco de delincuencia y además han denunciado una merma importante en sus ventas.

"Tenemos controles diarios en Meiggs, hay cerca de tres detenidos diarios, controles a los vehículos", respondió, ante los cuestionamientos, la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez.

Además, recalcó que antes "era un lugar donde no pasaba la micro, no funcionaba el Cesfam y donde no había control alguno por parte del Estado, (pero aún) falta mucho (por mejorar), por supuesto, ha sido el lugar más complejo", reconoció.

Así, enfatizó que "tenemos 52 comunas en nuestra región y muchos barrios intervenidos", siendo Meiggs "sin duda uno de los lugares que vamos a seguir interviniendo las veces que sea necesario".