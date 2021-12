Abogada de ex pareja de Parisi: "Es un padre que abandona a sus hijos"

Marisol Valladares, la abogada de la ex pareja de Franco Parisi, quien lo denunció por una millonaria deuda pendiente por pensión alimenticia de sus hijos, aseguró el ex candidato presidencial por el Partido de la Gente (PDG) -además del dinero que debe- es "un padre que abandona a sus hijos y hace un año que no viene a verlos".

"Me molesta profundamente el trato vejatorio que se permiten, porque cuando se terminan los argumentos jurídicos denuestan y humillan a un montón de mujeres de este país que lo único que hacen es perseguir el pago de las obligaciones", lamentó la jurista tras los dichos de Parisi, que acusó a su ex esposa de actuar "de mala fe" y de intentar engañar al tribunal.

Ante esto, indicó a La Tercera que "hay un tema que subyace a toda la discusión por la pensión de alimentos, que es que aquí hay un padre que abandona a sus hijos y hace un año que no viene a verlos".

Sobre los avances en el caso, Valladares destacó que se mantenga la orden de arraigo nacional contra Parisi e informó que busca que se incorporen los gastos médicos de los niños -ambos de 14 años- a los 122 millones de deuda total reajustados el pasado 9 de diciembre por el Tercer Tribunal de Familia.

"El tribunal determinó que la deuda actual sólo por estipendio en dinero es de 122.744.654 pesos. A este monto se debe adicionar la otra deuda, que forma parte de los gastos médicos, que corresponden a 34.487.929 pesos. Es decir, la suma de estos dos montos es de 157.232.583 pesos", puntualizó la abogada, quien señaló que lo que solicitó la defensa de Parisi fue "que se imputaran los pagos de educación que había realizado y que no formaban parte de la obligación de alimentos contraída en el año 2011".

Además, dio cuenta que se acogió la orden de retener los excedentes de campaña presidencial de Parisi por hasta 216 millones de pesos, una cifra que podría permitir pagar la deuda de lamentos que tiene vigente.

"No hay bienes en Chile y lo que tenemos cautelados es una orden de excedentes de campaña que el tribunal de familia lo ha acogido y ha ordenado a la Tesorería General de la República para que proceda a hacer la retención de los eventuales excedentes que resulten de la campaña de Franco Parisi, pero eso es también una incertidumbre, porque no sabemos si habrá excedentes", destacó Valladares al medio antes citado.

SITUACIÓN DE DE SU REPRESENTADA

En tanto, sobre la situación de su representada tras esta resolución, Valladares indicó que "nuestra posición nunca ha sido debilitada. Nunca hemos faltado a la verdad. Las liquidaciones que hemos señalado que existen son aquellas que el sistema liquidó".

Pese a esto, advirtió que "tú no puedes sentirte como ganador o perdedor cuando se deben estos montos de alimentos. Yo soy respetuosa cuando se ejerce el derecho de buena manera, lo que pasa es que este ejercicio lo ha hecho el tribunal".

"Él dejó de pagar. ¿Cómo voy a salir fortalecida si este mes nuevamente no pagó la pensión de alimentos? El mes pasado tampoco ha pagado y lo que ha pagado se ha hecho con cargo a los retiros previsionales y un abono que hizo un tercero hace dos meses para justificar el alzamiento del arraigo", lamentó la jurista.