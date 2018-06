Comisión mixta comenzó a analizar proyecto de identidad de género

La comisión mixta que tramita el proyecto de ley de identidad de género comenzó a analizar este lunes la incorporación de los menores de edad a la futura norma.

Parlamentarios opositores quieren al menos flexibilizar la propuesta del Gobierno que reconoce el derecho al cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años, mediante un procedimiento judicial.

La diputada de RD Natalia Castillo comentó que "si es que tiene a ambos padres concurrentes con su voluntad, porqué no facilitarles el trámite y que sea ante un órgano administrativo como el Registro Civil".

"Un niño de 17 años hoy día puede contraer matrimonio, que es dentro de lo que significa adquirir derechos y obligaciones, es mucho más gravoso que un cambio de sexo registral", agregó Castillo.

Mientras que la presidenta de la comisión mixta, la senadora Adriana Muñoz (PPD), recalcó que "la ideología de género no existe. O sea, aquí hay una realidad de la que nos estamos haciendo cargo, nadie inventó que nacieran niños o niñas con distintas opciones, con distintas visiones, con distintas identidades".

"No estamos trayendo el debate aquí para polarizar posiciones éticas, morales o filosóficas. Por eso, es muy doloroso no poder dar un debate en la Sala ni tampoco con citar las votaciones. A mí me duele en el alma", dijo, ya que no hay piso en las salas de ambas Cámaras para incorporar a todos los menores de edad a la normativa.

Ante ello, hasta el momento, la alternativa más viable es incorporar a los menores desde los 14 años, aunque falta afinar el procedimiento y las condiciones.

Van Rysselberghe insiste en excluir a menores de 18

En tanto, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, insistió en su propia propuesta de excluir explícitamente a los menores de 18 años y reafirmó la advertencia de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) en caso que se los incorpore.

"Hay una tercera opción, que es que se mantenga sobre los 18 años, que es la que nosotros sustentamos y que es la propuesta que venía del Senado, por lo cual nosotros vamos a hacer reparo de constitucionalidad en este aspecto", indicó.

La líder gremialista añadió que "el cambio de la identidad es un derecho que sólo se puede ejercer de manera personalísima. Así lo han dicho dictámenes del TC, por lo tanto, no puede ser delegado en terceros, aunque este tercero sea el padre o la madre".

El grupo parlamentario votará la próxima semana.