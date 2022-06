El ex ministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) se refirió en El Primer Café a la reforma tributaria que busca proponer el Gobierno en el Congreso, cuyos proyectos ingresarían al Parlamento los próximos días posterior a un trabajo prelegislativo. El economista puntualizó que la situación internacional, además del precio del cobre, el dolar y la inflación en el país hacen difícil el escenario para plantear esta reforma, sin embargo, recalcó que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es "una persona extraordinariamente competente y dialogante". Aunque se desconoce el detalle de la iniciativa, Eyzaguirre indicó que "una de las cosas que vamos a tener que pactar es justamente la dinámica", porque tendrá que ser "de recaudación gradual, indispensable porque sino este país no tiene solución dado su desigualdad, pero que va a tener que ser pausada, porque no hay que olvidar que la coyuntura está siendo un poquito compleja".

