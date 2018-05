Gobierno aún no fija criterio respecto a adopción homoparental

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, confirmó que la próxima semana se va a presentar una indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile, sin descartar incluir la posibilidad de que parejas homosexuales puedan adoptar.

"El tema de la adopción homoparental es un tema que aún no fijamos un criterio como Gobierno. Se está discutiendo internamente", afirmó el secretario de Estado.

El titular de Justicia recalcó que en este sistema "está claro que el criterio dominante va a ser el interés superior del niño. La pregunta es si vamos a tener alguna explicitación, si se lo vamos a dejar al juez, si habrá algún mecanismo de prioridad, eso no está resuelto todavía".

"Estamos llegando al final del camino y vamos a tener que tomar decisiones que no son fáciles, pero yo entiendo que ese un problema central", comentó.

Lo que se encuentra definiendo el Gobierno es si, en definitiva, le deja a un Tribunal de Familia que determine si es idóneo o no que una pareja homosexual y que está con Acuerdo de Unión Civil pueda adoptar.

Desde la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi expresó que "el debate debe estar centrado en qué es lo mejor para un niño y una niña que ha perdido su hogar".

"Una posición que no está pensando en el interés superior del niño es excluir a ciertos hogares que pueden servir perfectamente y que pueden tener toda la intención y las ganas de dar contención y un ambiente familiar a un niño y una niña solamente porque son parejas del mismo sexo", agregó.

El líder de Iguales sostuvo que "para poder pensar en el interés superior del niño, debemos dejar atrás los prejuicios y evaluar en su mérito a todas las familias".

Debate en el Congreso

Mientras que en el Congreso, el senador RN Manuel José Ossandón dijo que "cada caso es su propio caso. Lo que sí creo es que los niños tienen derechos a tener patrones naturales, que es un papá y una mamá. Eso es un derecho casi humano de un niño".

A su vez, el diputado DC, Matías Walker, reconoció ser "plenamente partidario de establecer expresamente el derecho a las adopción homoparental".

"No hay ninguna razón, ni jurídica ni de ninguna naturaleza, para impedir" aquello, indicó el parlamentario.

"No hay ningún motivo científico que avale el discriminar"

El Colegio de Psicólogos ha sacado documentos oficiales sobre esta materia y la psicóloga Janet Noseda, que ha participado en la redacción de estos y que fue coordinadora de una comisión de género y diversidad sexual de esta entidad.

La actual psicóloga del Programa de Identidad de Género del Hospital Sótero del Río manifestó que no existe evidencia científica que demuestre que para un niño o niña sea mejor o peor que sus padres sean heterosexuales u homosexuales.

"No hay ningún motivo científico que avale el discriminar, el decir 'esta persona no puede adoptar por su orientación sexual'. Toda la evidencia apunta a que eso no tiene ningún sustento empírico", sentenció.