El ex candidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, se refirió a la situación del Partido Socialista. En ese sentido, manifestó que el hecho "no es menor porque significa que hay facilidades del narcotráfico de entrar en la política, no al Partido Socialista, y esa es la preocupación que tenemos que tener, porque sería inédito y una desestructuración grave".

