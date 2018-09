Andrés Velasco asume importante cargo académico en Londres

La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE, por sus siglas en inglés), confirmó a Andrés Velasco como decano de su recién creado Instituto de Políticas Públicas.

Los primeros pasos de Velasco fueron captados por un estudiante chileno, quien, a través de su cuenta de Twitter, dio cuenta de la clase que estaba concediendo el ex candidato presidencial.

En primera clase de Master of Public Administration en LSE (Londres) anuncian al nuevo decano del recién fundado Instituto de Políticas Públicas, del que depende el MPA. Su nombre es Andrés Velasco. pic.twitter.com/hXuZJonUZw — Cristián Stewart (@cstewartc) 17 de septiembre de 2018

A través de un comunicado, The London School of Economics and Political Science (LSE) confirmó la información asegurando que se sentían "honrados de dar la bienvenida al profesor Velasco, un líder con un talento extraordinario".

En tanto el otrora ministro de Hacienda se mostró contento por su nuevo cargo, y aseguró estar "encantado" de unirse al LSE "que desde su fundación ha buscado mejorar la sociedad y la formulación de políticas públicas a través de la enseñanza y la investigación".

Ciudadanos en crisis

Este nombramiento se da en medio de las polémicas elecciones de "Ciudadanos Somos Todos", partido del cual es fundador y uno de sus rostros más visible.

Los comicios del partido se realizaron entre acusaciones de fraude, debido a que la lista ganadora -contraria al grupo apoyado por Velasco- había renunciado a la colectividad previamente, por lo que no se sabe lo que ocurrirá con la dirigencia del partido.