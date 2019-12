El ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (2006-2010) comentó en El Diario de Cooperativa el informe de Política Monetaria del Banco Central, que recortó las proyecciones de crecimiento para Chile y alertó que se podría "retroceder 27 años en el combate a la desigualdad". Adelantó que "la primera mitad del próximo año la situación no va a ser buena, porque el consumo de la familia y la inversión de las empresas se van a resentir". Además, pidió poner el foco también en políticas de largo plazo para abordar los "problemas profundos" del país; "errores y carencias" que, sostuvo, "sería un error reducirlas exclusivamente a lo que un Gobierno dejó o no de hacer".

