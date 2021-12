En una rueda de prensa en "La Moneda chica", sede de su comando en Providencia, el Presidente electo, Gabriel Boric, dijo este jueves que nombrará un gabinete "robusto" para encarar desafíos y advirtió que lo armará "pensando en lo mejor para el país, no en cuoteos de partidos". Ante el inicio de las conversaciones con timoneles de colectividades de la centroizquierda que hoy no están en la alianza Apruebo Dignidad, conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, el ex líder estudiantil señaló que le interesa "tener una relación institucional con los partidos, fortalecer los partidos".

