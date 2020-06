El Consejo de Alta Dirección Pública rebajó en un 25 por ciento la dieta parlamentaria y sueldo de los ministros y en un 10 por ciento el sueldo del Presidente de la República, subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados y seremis.

Esta modificación fue mandatada por el proyecto de ley que, tras seis años en tramitación en el Congreso y múltiples modificaciones, entre las que destacó que la Cámara Baja incluyera una reducción inmediata de 50 por ciento que luego fue eliminada por el Senado, fue despachada y promulgada a fines de mayo pasado.

La rebaja fijada por el Consejo regirá hasta que entre en vigor el sistema permanente, que plantea una designación cuatrianual determinada por una comisión especial integrada por cinco personas: un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de la Cámara o del Senado y un ex director del Servicio Civil; que serán nombrados por el Presidente con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.