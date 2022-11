Camila Flores informó mejoría tras graves complicaciones post parto: "Estoy despertando de una pesadilla que amenazó mi vida"

La diputada Camila Flores (Renovación Nacional) habló este martes por primera vez tras haber estado hospitalizada de gravedad en la Clínica Ciudad del Mar, de Viña del Mar, producto de complicaciones tras una cesárea mediante la que dio a luz a su primera hija junto a su pareja, el consejero regional Percy Marín.

La abogada de 35 años y parlamentaria por el Distrito 6 permaneció internada grave desde el lunes de la semana en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM), tras problemas de salud causados posiblementes -según ha acusado RN- por un negligencia médica durante la intervención quirúrgica.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la legisladora dijo que "han sido días muy difíciles" para ella y su familia, en los que llegó a creer que "ya no tendría vida" para poder dedicársela a su primogénita.

"Sintiendo que ya no me quedaban más lágrimas, hoy siento que estoy despertando de una horrible pesadilla, una que amenazó mi vida y me separó de mi pequeña hijita", expresó, tras lo cual contó que ha sentido "una importante mejoría de salud" que le han permitido regresar con su pequeña y su marido, aunque sin precisar si recibió el alta médica.

"Por esto ante todo agradecer primero a Dios, que me dio la fortaleza junto a mi marido para hacerle frente a este momento tan adverso y angustiante, y, con mucha humildad y con todo mi corazón, agradecer a todos ustedes", manifestó a propósito del apoyo transversal que ha recibido.

"Tantas han sido las muestras de cariño, preocupación, solidaridad, las cadenas de oración y los buenos deseos que me han hecho llegar tantas personas e instituciones de tan diversos credos y pensamientos, que siento que es una invitación a tener más confianza en el futuro y demostrar que somos capaces de recuperar el respeto y la humanidad, cada vez más ausente, sobre todo en la actividad política", reflexionó Flores.

En la declaración no se refirió específicamente a las complicaciones de salud que sufrió, que desde su partido atribuyeron a una "mala praxis".

Según detalló la semana pasada el timonel de RN, senador Francisco Chahuán, la diputada llegó a estar en riesgo vital "por dos perforaciones intestinales; cuestión que va a tener que ser investigada para establecer las eventuales responsabilidades". Debido a ello enfrentó "una segunda intervención quirúrgica -posterior al parto- por un cuadro séptico que logró ser controlado".