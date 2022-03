Un particular momento se vivió el miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados cuando Johannes Kaiser (ex militante del Partido Republicano, pero miembro de dicha bancada) tomó la palabra e inició su intervención hablando en alemán. Kaiser -que es descendiente de inmigrantes germanos- consideró que es una "descortesía" utilizar en el hemiciclo una lengua que no comprenden todos los presentes. No la mencionó, pero posiblemente aludió a la ocasión en que Emilia Nuyado, en diciembre de 2018, inició la interpelación al entonces ministro Andrés Chadwick por el caso Catrillanca hablando en mapudungún. "Tenemos un elemento unificador por sobre todas las etnias, por sobre todos los orígenes en Chile, y es el idioma castellano", argumentó.

