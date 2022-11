Karol Cariola: "Si un partido quiere irse a la derecha, que lo diga, pero que no nos usen como excusa"

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola reconoció que "no estaban las condiciones" para que su colectividad mantuviera su candidatura a la Cámara de Diputados, sin embargo, criticó a la DC y al Partido de la Gente por inclumplir el acuerdo administrativo

Sobre la decisión adoptada por su partido, Cariola afirmó a La Tercera que "consideramos que no era correcto que el PC ni ninguna de sus militantes fuera sujeto de acoso permanente, de misoginia desatada, de violencia política en las redes sociales y también desde personeros de distintas organizaciones".

"Fueron varias situaciones que nos llevaron a la reflexión de que no estaban las condiciones para que el PC mantuviera esta candidatura. Nosotros no nos íbamos a dejar doblegar frente a un chantaje -que se expresó públicamente- para que dijéramos que estábamos en contra o a favor de una querella -contra Sergio Micco (ex-DC)- donde tenemos la convicción de que se tiene que resolver en la justicia. Lo que quiero decir es que por un cargo político, por un puesto en una mesa de una institución, jamás vamos a claudicar frente a nuestras convicciones", enfatizó.

En esa línea, explicó, "se sopesó en nuestro análisis que había fuerzas políticas condicionando el acuerdo y poniendo al PC como pretexto para establecer o abrir otros arcos de alianza, eso es lo concreto".

"Nosotros como partido -agregó- dijimos con mucha claridad que no vamos a ser utilizados como pretexto, como excusa para incumplir la palabra empeñada. Nos hemos enterado de que (el PDG y la DC) sí están dialogando hace bastante tiempo con otros sectores políticos y que incluso se fragua un posible acuerdo con la derecha. Frente a eso, nuestra actitud fue en coherencia con que nos interesa la gobernabilidad de la Cámara de Diputados y se resguarde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric pueda tener un espacio de coordinación con quien conduzca la mesa de la Cámara. Nosotros no íbamos a permitir ser utilizados como excusa del quiebre de un acuerdo o del incumplimiento de la palabra".

Cariola enfatizó que esto "no lo considero una derrota" porque "lo que acá hubo fue una decisión política responsable a raíz de un veto político expresado por parte de otras fuerzas políticas".

Respecto a la presidencia de la Cámara, la diputada enfatizó que el hecho de "que nosotros hayamos dicho que desistíamos de nuestra propuesta al menos en este período es condicionado al menos a este período. El PC de ninguna manera renuncia a su legítima aspiración de jugar distintos roles dentro del Congreso Nacional".

"Dimos un paso al costado, de manera temporal, para facilitar las conversaciones y los acuerdos ante la tensión que existe del acuerdo administrativo, pero esto no significa que de aquí en adelante el PC no va a seguir siendo parte de ellos", remarcó.

Al ser consultada sobre si fue "un error" pactar con el Partido de la Gente y la DC, Cariola sostuvo que "no creo que fue un error, fue una decisión de ese momento, porque fue la correlación de fuerzas que había. Y uno entiende que la política es dinámica y que puede haber cambios en la correlación, pero a lo que nosotros no estamos dispuestos es que se nos use como excusa o caballito de batalla para enmascarar ese cambio de decisiones".

"Si un partido político quiere irse a la derecha, en vez de pactar con la centroizquierda y el oficialismo, están en su derecho, es su decisión, pero que lo digan con todas sus letras, que no nos usen como excusa para incumplir la palabra que empeñaron", sostuvo.

Y agregó: "Si alguna fuerza política opta por construir otra correlación de fuerza, y tomar un camino hacia la derecha, o permanecer en un acuerdo con el oficialismo y la centroizquierda, me parece que es importante que se diga como tal. Que no se nos use como excusa a nosotros".