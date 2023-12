Oposición concretó acusación constitucional contra Carlos Montes

Un conjunto de parlamentarios de oposición concretó la anunciada acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), en el marco del caso Democracia Viva y los traspasos de recursos desde esta repartición a fundaciones, lo que actualmente está siendo investigado por la Justicia.

Si bien durante este lunes era posible que ingresaran dos libelos por separado, finalmente determinaron consensuar un solo texto, que finalmente fue ingresado este mediodía al Congreso.

El libelo fue presentado por diputados del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, el Partido de la Gente, parte de la bancada Social Cristiana e independientes, entre ellos, Jorge Durán, Gaspar Rivas, Roberto Arroyo, José Sulantay, Francesca Muñoz, Hugo Rey, Yovana Ahumada, Agustín Romero, entre otros.

El documento contiene cinco capítulos, en los que se acusa al titular del Minvu de faltas a la probidad; no hacer valer las leyes, además de la responsabilidad política por faltas al control jerárquico en el caso de Democracia Viva.

Por otro lado, la Democracia Cristiana y Demócratas decidieron bajarse de esta acusación, al igual que Evópoli, que no firmará el documento pero sí lo apoyará con sus votos.

En tanto, Montes tendrá cinco días de plazo para que sea notificado y posteriormente 10 días para presentar su defensa ante la comisión revisora.

MONTES: "NO SOY DE AQUELLOS QUE AL PRIMER PROBLEMA SE VA"

Más temprano, el ministro Montes, en una actividad en el Parque Metropolitano, declaró que "los incendios en la política son muy complejos muchas veces. En el caso del Ministerio de Vivienda, nuestro desafío principal es producir viviendas. Acusaciones constitucionales son parte de los instrumentos con que cuenta el Parlamento, lo que sí puedo decir es que nosotros estamos tratando de trabajar primero con las viviendas a las familias, responderle a las familias que requieren esto y el Ministerio está abocado hacia eso".

"A veces llevar parte de la atención hacia otras situaciones, como en este caso la acusación, nos quita energía del trabajo que es principal", agregó.

Además, dijo que esta es la "primera vez que alguien hace referencia a temas de probidad, aquí lo que se ha hablado es otra cosa, los temas de probidad están muy focalizados en situaciones que han ocurrido en algunas regiones, particularmente en Antofagasta", mientras que respecto al tema del control, "efectivamente uno siempre puede hacer mejor o peor control".

Finalmente, expresó que "estoy aquí porque me lo pidió el Presidente Boric, y si el Presidente Boric estima que no debo seguir, yo no voy a seguir. Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado. Si hay un tema en torno al cual puede haber mucha unidad de todo el país, de todos los sectores, es vivienda".