PC apunta a Karol Cariola como su carta para presidir la Cámara Baja

La Cámara de Diputados vive incertidumbre a horas de definir a la nueva mesa directiva, instancia en que el oficialismo respaldará a la candidata del Partido Comunista, Karol Cariola, mientras que la oposición apoyará a Joanna Pérez (Demócratas).

El nombre de Cariola ya ha sonado en elecciones anteriores y ha debido enfrentar un bloqueo por parte de algunos parlamentarios, por lo que ha cedido su candidatura en diferentes ocasiones.

"Yo tengo la sana expectativa que al fin se imponga la palabra comprometida y hoy día, por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados, la testera puede ser encabezada por una parlamentaria del Partido Comunista. Estoy casi seguro que el nombre más probable que tiene en primer lugar es, por muchas razones, es Karol (Cariola)", sostuvo el timonel del PC, Lautaro Carmona.

Por su parte, desde la derecha han manifestado que si el PC llega a la presidencia de la Cámara, van a quedar paralizadas las iniciativas que están pendientes de la agenda de seguridad.

PARLAMENTARIOS INDEPENDIENTES DEFINIRÁN LA VOTACIÓN

Serán los parlamentarios independientes o de bancadas pequeñas (como el caso del PDG) quienes terminarán definiendo a la nueva mesa directiva de la Cámara.

En esa línea, el Comité Político del Partido de la Gente (PDG) decidió dejar a sus dos diputados (Karen Medina y Gaspar Rivas) en libertad de acción.

Medina es diputada por el mismo distrito que Joanna Pérez y ambas tienen aspiraciones de reelección. Además, la parlamentaria reconoció que si bien el acuerdo original con el oficialismo ya no corre, lo ofrecido hoy al PDG es mejor que lo que tenía antes: una vicepresidencia ahora y una presidencia el próximo periodo.

En tanto, el diputado Francisco Pulgar (independiente), afirmó que "más allá del representante que pongan, que no tengo ninguna aprehensión en contra de ello, el discurso del Partido Comunista respecto al negacionismo de Venezuela, que es una dictadura, claramente me complica. No votaría por el discurso del partido".

"Yo soy el diputado más votado de la región del Maule y el próximo año mi pretensión es llegar a la Cámara del Senado. Por tanto, no me quiero ver tampoco en un escenario estratégico que el día de mañana Demócratas pongan una competencia sobre mi candidatura. Son temas estratégicos que uno poco a poco empieza a barajarlos", añadió el legislador.

La votación se llevará a cabo a las 17:00 horas de este lunes y será con modalidad de mayoría simple.