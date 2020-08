En la mañana de este jueves asumió como diputado Tomás Fuentes (RN), quien reemplazará a Marcela Sabat, luego que la parlamentaria se convirtió en senadora.

Los cambios obedecen al último cambio de gabinete, donde Mario Desbordes y Andrés Allamand salieron del Congreso para liderar las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores.

Fuentes planteó que "como nuevo diputado, agradecerle al partido, a Renovación Nacional por el cupo que tocó nominar, y hoy día, en nuestro primer día junto al diputado Morán, que también asume por el distrito 8 de la Región Metropolitana, vamos a presentar un proyecto de ley".

Esta iniciativa busca "materializar un cambio del sistema de reemplazo para que no sea el partido político el que tenga que nombrar a un ciudadano, sino que sea a través de la lista de los candidatos que postularon, siempre y cuando el que venga de la lista haya obtenido sobre un 3 por ciento, sino el partido tendrá que realizar una elección complementaria".

El parlamentario fue recibido con una foto de Andrés Allamand -con quien trabajó previamente- en la que se le recordaba "no me dejes mal y no hables weás", en referencia a las críticas del ahora ministro al diputado Eguiguren.