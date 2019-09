Denunciante del diputado Velásquez: "Este tipo se encaprichó conmigo"

Ángelo Giovine, el denunciante del diputado Pedro Velásquez (independiente, pro-FRVS), se refirió por primera vez sobre la acusación de acoso sexual que presentó ante la Cámara Baja.

En entrevista con T13 (Canal 13), el hombre relató los presuntos delitos sexuales en su contra, acusó a Velásquez de intentar presionar a sus testigos a través de mensajes por WhatsApp y aseguró que el parlamentario se "encaprichó" con él desde el momento que lo conoció.

"Este tipo se encaprichó conmigo. Yo a él no le pedí trabajo, no lo conocía. Él me trataba muy bien, como excepcional, de forma cariñosa. Me tocaba las manos, me hacía invitaciones. Hay un sinfín de cosas, pero no me puedo referir directamente a lo que él hizo", sostuvo Giovine, hijo del ex gobernador de Elqui Américo Giovine (DC).

Giovine entregó esta declaración luego de reunirse con la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), quien encabeza la investigación, la primera que realiza el Congreso a un parlamentario por acoso sexual.

Según contó Giovine, conoció al diputado Velásquez en la ciudad de Illapel (Región de Coquimbo), cuando trabajaba de recepcionista, y asegura que ese mismo día Velásquez le ofreció empleo. "Me piropeó, me dijo que tenía unos ojos preciosos y me dijo 'tú eres un ser de luz', o sea, me estaba engrupiendo el gallo. Eres un ser de luz, eres una persona buena, me tiró muchas flores", relató.

El joven aseveró que Velásquez incluso le ofreció ser su jefe de gabinete.

El denunciante indicó que el primer episodio de acoso supuestamente se produjo tras una reunión. "Este tipo me dice 'vamos a la comida china'. En el lugar, me tomó las manos por debajo de la mesa y me dijo: 'Ángelo, este lugar es conocido por la diversidad'. Ahí yo le quité las manos y le pregunto por qué", contó.

"Él me contó que el antiguo dueño del restaurante chino era homosexual y quedó como el restaurante de la diversidad. Me pareció muy raro que me mencionara eso y que me haya llevado a ese lugar", agregó.

El hombre aseguró que este tipo de episodios se repitieron en varias oportunidades, y que un par de veces amenazó al legislador con que "si él continuaba con su acoso descriteriado yo lo iba a denunciar. En dos de esas oportunidades, él llorando me pide perdón y me dice: 'es que eso no lo controlo yo, lo controla mi corazón'".

Si bien el diputado Velásquez el miércoles aseguró que la acusación en su contra era "la típica revancha del funcionario despedido", Giovine dijo que pensó muchas veces en renunciar, pero que no lo hacía porque consideraba injusto perder su trabajo por algo que no era su responsabilidad. Finalmente su ex pareja lo convenció de no hacerlo.

"Ella leía los mensajes que el tipo me enviaba y me envalentonó a que no, a que no era justo y que había que luchar con la situación, y yo seguí trabajando", manifestó.

"La denuncia la hago cuando yo le digo a él que no voy a arrendar ningún departamento con él en La Herradura, porque no corresponde vivir con un diputado. Ni con él, dado que él tenía otras intenciones", explicó el hombre. "Él se frustró y por eso me echó", añadió.