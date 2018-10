Diputada RD acusó a un parlamentario por tratarla de "mijita"

Un nuevo acto de actitud sexista fue denunciado en la Cámara de Diputados luego de un hecho que se registró durante la sesión de la comisión de Gobierno de la Cámara Baja en que se debatía el proyecto de migraciones.

La diputada de RD Catalina Pérez publicó un mensaje en Twitter dando cuenta de la situación, aunque no explicitó al responsable.

"Cuando se pierde el debate se busca deslegitimar al interlocutor. Entiendo que no estén de acuerdo conmigo, pero no voy a aceptar que me traten de 'mijita' en medio de la discusión de un proyecto de ley durante una comisión, en público o privado. El respeto no cuesta tanto", escribió en su cuenta de Twitter la legisladora, quien posteriormente ratificó que se refería a su par del Frente Regionalista Verde Social, Pedro Velásquez.

Cuando se pierde el debate se busca deslegitimar al interlocutor.

Entiendo que no estén de acuerdo conmigo, pero no voy a aceptar que me traten de "mijita" en medio de la discusión de un proyecto de ley durante una comisión, en público o privado.



El respeto no cuesta TANTO. — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) 3 de octubre de 2018

"Puedo coincidir que no tengamos la misma postura respecto a algunos temas, pero lo que no puedo permitir es que se trate de mijita a una diputada, por cierto más joven que él, pero que se encuentra en la misma condición de persona y también en la misma condición de representante público", dijo la parlamentaria.

Pérez añadió que "desde la bancada de RD vamos a hacer un reclamo formal a la bancada regionalista, con copia a la mesa de la Cámara, pero lo que buscamos es instalar la idea del cambio de lógicas culturales que tenemos al interior de la corporación. Hoy día me pasa a mí, pero le ha pasado antes a otras diputadas".

"No tuvo la inteligencia de decirme las cosas de frente"

En un intento de pedir disculpas públicas, el aludido Pedro Velásquez arremetió contra su colega.

"Estamos sentados prácticamente juntos, por lo tanto, lo que debería haberme dicho ella en este nuevo estilo que las mujeres tienen que decir las cosas, que tienen que reclamar, es decirlo directamente, haber parado la sesión y yo haberle pedido la disculpa como lo estoy haciendo", dijo el legislador.

"Pero yo me he enterado por el Twitter que ella mandó, en ese ámbito no tuvo la inteligencia de decirme las cosas de frente", añadió.

El episodio ocurrido en la Cámara de Diputados se suma a otro registrado en Linares, cuando una periodista le hizo ver al intendente Pablo Milad su notorio retraso para una actividad oficial y este le respondió "se nota que usted es soltera y parece que va a seguir soltera".