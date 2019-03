Gabriel Silber denunció "operación política" para impedir que llegue a presidir la Cámara Baja

El diputado DC Gabriel Silber, nominado por su partido para encabezar la Cámara Baja a partir de la próxima semana, presentó este martes ante la PDI una denuncia por delito de acción pública acusando una "operación política" cuyo objetivo sería impedir que llegue a la presidencia de la Corporación.

El parlamentario llegó junto a su esposa, la ex vicepresidenta de la DC Cristina Orellana, para presentar una acusación por una "deleznable operación política para hacer caer el acuerdo administrativo de la Cámara", por el cual debería llegar a la testera a más tardar el 19 de marzo.

En su denuncia, Silber hace referencia a una carta enviada por una supuesta militante de la Democracia Cristiana a los 155 diputados en la que se le acusa de agresiones físicas y violencia intrafamiliar.

De acuerdo a la denuncia del parlamentario, a esta campaña se han sumado mensajes en redes sociales, en los que incluso han participado rostros de televisión como el animador Francisco Saavedra, amigo de Cristina Orellana.

Todos los que me conocen, saben que soy perfectamente capaz de tomar decisiones y de defenderme. Se hacerlo. No caeré en desmentir anónimos. Estas prácticas no van conmigo. Los anónimos son peligrosos y sin validez cuando no tiene rostro. Solo denigran — Cristina Orellana Q. (@cporellanaq) 12 de marzo de 2019

Tras presentar la denuncia, Silber aseguró que esta denuncia "daña a mi familia", con "hechos que son de alta valoración o gravedad en la opinión pública. Nosotros consideramos que respecto de este tema, al margen del debate público, no se puede jugar ni tener dos discursos en esta materia".

Denuncia hace tambalear nuevamente el acuerdo

Durante el verano, el Frente Amplio puso en duda el acuerdo administrativo alcanzado por la oposición, debido a las votaciones de la DC en el Congreso, por lo que se realizaban negociaciones para refrendar el pacto, las que se vuelven a resentir tras la denuncia de Silber.

Al respecto, el diputado Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista) comentó que "considerando que hoy también existe a nivel nacional un movimiento feminista que está poniendo por delante los derechos de las mujeres, creo que dar un paso al costado es la mejor opción".

Ibáñez agregó que "si es que hoy se levantan resquemores en términos de la actitud ética de un parlamentario en función de la representación de la Cámara, creo que hay un costo político que el Frente Amplio no está dispuesto tampoco a asumir".

En tanto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, aseguró que "yo entiendo que el candidato es Gabriel Silber. Lo que no quiere decir que no esté esperando a Gabriel para que venga y me diga cuál es la situación real, qué es lo que está pasando, porque necesito conversar con Gabriel".

"Yo necesito que personalmente Gabriel me diga qué es lo que está ocurriendo. Una vez que esté resuelto ese tema, nosotros vamos a seguir avanzando en esto, pero hoy día el candidato es Gabriel Silber", remarcó el parlamentario DC por la Región de Los Lagos.