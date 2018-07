Mesa de la Cámara Baja y carta a Piñera: Defendimos nuestra independencia

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (FRVS), aclaró que la carta enviada al Presidente Sebastián Piñera se enmarca dentro de las facultades que tiene la mesa directiva para "defender la independencia" de la Corporación tras los dichos del Mandatario respecto al ritmo de la actividad legislativa.

Luego de conocerse la misiva firmada por Mulet, el también vicepresidente Mario Venegas (DC) y la presidenta de Cámara Baja, Maya Fernández (PS), lamentaron el escrito e iniciaron conversaciones entre las bancadas de los distintos partidos de Chile Vamos para evaluar la posibilidad de pedir la censura de la mesa para cambiar a quienes la lideran por considerar que hicieron "política partidista".

Al respecto, Mulet apuntó este sábado que "lo que busca la carta más bien es defender nuestra labor parlamentaria frente a acusaciones directas como el 'váyanse a trabajar', como que había cierto obstruccionismo por parte, incluso, de la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, imputaciones que hace el Presidente de la República, y eso no es efectivo".

"Creemos que tenemos que defender nuestra función legislativa, y desde ese punto de vista, la mesa tiene facultades para defender su independencia, y lo dice el reglamento", sostiene Mulet, asegurando que "no se requiere llegar a un acuerdo con todos los comités parlamentarios para poder hacer una carta de esa naturaleza".

Javier Macaya (UDI): "Hay confusión de roles"

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de diputados UDI, Javier Macaya, adelantó que "lo que viene es la presentación de la censura el día martes".

Sobre la carta, el parlamentario insistió en que "hay un tema de confusión de roles" y precisó que "la principal crítica a la presidenta, y creo que bastante impulsada por su propio partido (PS), es la confusión del rol institucional de representación de la Cámara de Diputados".

Macaya criticó a Fernández, porque en su rol de presidente de la Cámara de Diputados "ella firma una carta con críticas políticas al Presidente de la República, y hay que hacer la separación cuando se está en un cargo de representación institucional".

Diputado Fuenzalida (RN): "La carta no es para tanto"

La medida, no obstante, no genera consenso en el oficialismo, y el diputado RN Gonzalo Fuenzalida dijo en El Diario de Cooperativa que "eso lo planteó Macaya, no es una decisión que tomó Chile Vamos, y yo creo que es ir más allá de lo que corresponde".

"El Presidente representa al Poder Ejecutivo, hizo una declaración que algunos compartirán y otros no, y lo que hace la presidenta (Fernández) es dar una opinión de otro poder del Estado, el Legislativo, como lo puede hacer el día de mañana el presidente de la Corte Suprema", agregó Fuenzalida.

Y si bien "la censura es una opción que tenemos los diputados", Fuenzalida considera que "antes están las reuniones de bancadas, con la presidenta (de la Cámara), que se realizan todas las semanas, hay instancias para conversar esto y no creo que sea para tanto", subrayando que sólo se trató de "un intercambio de frases y no debería pasar de eso".