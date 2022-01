Chile Vamos mandó carta a Boric: "Nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado"

La coalición de Chile Vamos, que próximamente se convertirá en oposición, envió una carta al Presidente electo Gabriel Boric, donde advirtió que "nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas", tanto por el proceso constituyente que se está llevando a cabo, como también en la nueva administración que asumirá en marzo próximo.

Los timoneles de Chile Vamos Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN), Andrés Molina (Evópoli) y Rodrigo Caramori (PRI) enviaron esta jornada una misiva tras acordar esta semana actuar en bloque para evitar que la futura administración los divida, según consignó La Tercera, donde además se asegura que Boric ya recibió la carta y que instruyó a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, concordar una reunión, que fue lo solicitado por la coalición.

"Quisiéramos expresarle a nombre de ese enorme grupo de votantes –que componen prácticamente la mitad del país– que ejerceremos una oposición justa, responsable y firme a su gobierno. Confiamos en sus convicciones democráticas, en el sentido de que siempre gobernará pensando en todos los chilenos: en los que lo apoyaron y los que no lo hicieron", indicaron los partidos actualmente oficialistas.

Agregando que "nos empeñaremos en colaborar en todo aquello que beneficie a nuestro país y, por cierto, plantearemos nuestros reparos en los asuntos que estimemos que no vayan en el sentido correcto. Encontrará en nosotros una instancia abierta a un diálogo franco, constructivo y directo. Estamos seguros de que sabrá valorar esa disposición y estará disponible a generar los espacios para aquello".

Aun así, recalcaron que "nos preocupan las tremendas expectativas que se han sembrado en nuestros compatriotas tanto respecto del proceso constitucional como del gobierno entrante", pero que "más allá de nuestras diferencias, la ciudadanía espera respuesta eficaz y contundente a los dramas sociales que afectan a las familias".

En esta línea, señalan que la ciudadanía "espera una Constitución para todos los chilenos, ajena a todo revanchismo, que interprete los anhelos e ideas de los distintos sectores del país. Si tanto se argumentó que la Constitución tenía que estar fuera de la disputa política y que no tenía que responder a ningún ideólogo en particular, entonces lo razonable y coherente es que el resultado de este proceso constitucional no adolezca de los mismos vicios. Usted tiene una responsabilidad enorme en ese sentido".

Finalmente, los timoneles sostuvieron que "pondremos a disposición del país nuestros equipos técnicos y políticos, para asegurar que los beneficios sociales vigentes y comprometidos en el ámbito laboral, social, educacional, sanitario, habitacional y previsional se mantengan y proliferen. Confiamos en que sus ministros políticos y sectoriales generen los canales de trabajo adecuados para poder participar de esas agendas, cumpliendo nuestro rol como oposición".