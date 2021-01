Desbordes: Chile Vamos no llevará candidatos que justifiquen violaciones a los DDHH

El ex ministro y actual precandidato presidencial, Mario Desbordes, aseguró en Cooperativa que no se incluirá a personas que justifiquen las violaciones a los derechos humanos o que promuevan el racismo como candidatos a la Convención Constitucional, de cara a un probable acuerdo con el Partido Republicano.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Desbordes aseveró que se trata de un acuerdo electoral y que no implica que el partido liderado por José Antonio Kast ingrese a Chile Vamos, añadiendo que no tiene "ninguna expectativa" de que los militantes de esa colectividad apoyen su opción como candidato a La Moneda.

"El Partido Republicano está dispuesto a someterse al mismo criterio que están teniendo los partidos de Chile Vamos. Nosotros no estamos asignando cupos (...) lo que está haciendo Chile Vamos es analizar todos los nombres en un mismo grupo como candidatos de Chile Vamos y se evalúa la calidad de cada candidato, la posibilidad, el potencial electoral y obviamente la pertenencia a este sector y va asignando los cupos así", manifestó.

Sin embargo, el ex ministro planteó que "yo lo he dicho clarito desde el día uno, si esto significa que se nos va Evópoli, por supuesto que no se puede, así de simple".

"No tenemos nombres como Gonzalo de la Carrera, que José Antonio ha inflado tanto, gente que busca destruir, dañar, enlodar, que está todo el día tratando de dividir. Esa gente obviamente que si fuera a una constituyente iría solamente a bloquearla y no podemos darnos el lujo de tener gente como Ignacio Urrutia, que va a bloquear", agregó.

Para Desbordes, "pululan en torno al Partido Republicano personas que no son militantes, que son gente odiosa, pero no sé quien es republicano y quien no, honestamente. No sé si los representa De La Carrera o Melnick, o la doctora Verdugo o Myrta Dubost".

"No veo ningún nombre que niegue las violaciones a los derechos humanos, ningún nombre que promueva el racismo, la xenofobia (...) si fuera un nombre así no puede estar en la convención", recalcó.

Candidatura presidencial

Al ser consultado sobre si este acuerdo arriesga su opción presidencial, Desbordes respondió que "da lo mismo eso, mi candidatura presidencial es menos importante que la centroderecha esté bien representada en la constituyente, es mucho menos importante".

"Nunca van a votar por mí ellos, como se le ocurre. Yo no tengo ninguna expectativa, jamás la voy a tener, de que el Partido Republicano vote por mí en la primaria, no lo van a hacer. No es mi base electoral ni pretendo que lo sean", dijo.

Finalmente, el ex diputado insistió en que "hay solo un acuerdo electoral, ellos no se incorporan a Chile Vamos. No van a ser parte de la coalición en la elección de gobernador regional, de alcaldes, concejales, de parlamentarios".