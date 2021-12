Mario Desbordes: Sebastián Sichel no tiene nada que hacer en nuestra coalición

El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN) Mario Desbordes cuestionó el papel "egoísta" que jugó el ex candidato presidencial oficialista Sebastián Sichel en la segunda vuelta presidencial y aseguró que "no tiene nada que hacer en nuestra coalición".

En conversación con Radio Agricultura el ex timonel lamentó lo que hizo el ex ministro de Desarrollo Social, "creo que él mismo se margina de nuestro sector, yo muchas veces le pedí que participara de esta elección", cuestionó: "Él dice 'quiero ser candidato de Chile Vamos en las primarias' y pelea (...) Lo aceptamos en la primaria con el apoyo de los partidos, porque la mitad de RN lo apoyó, una parte de la UDI también, y termina ganando la primaria".

"Bueno, uno lo que esperaría es que como es representante de los partidos de Chile Vamos también se sume a lo que los partidos de Chile Vamos acordamos, que era apoyar a José Antonio Kast", fustigó

"Sin embargo, se manda a cambiar y, por lo tanto, creo que no tiene ningún compromiso con la coalición a la que quiso representar", arguyó Desbordes, y agregó que "en lo que a mi me respecta yo creo que él no tiene nada que hacer en nuestra coalición, así de simple".

"¿Para qué vamos a perder tiempo con personas que mostraron un nivel de egoísmo y personalismo? Porque hay que decir las cosas por su nombre, como las que mostró Sebastián", sentenció.

LA RESPUESTA DE MARCELA CUBILLOS

La convencional y ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, salió al paso de estas declaraciones en Twitter y las comparó irónicamente con el episodio del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, en el lago Ranco.

"Vemos a Desbordes al estilo de Pérez de Gasco 'salgan de mi lago'. O de Daniel Stingo 'salgan de mi constitución'. Ahora es 'salgan de MI coalición'", sostuvo Cubillos.

Vemos a @desbordes al estilo de Pérez de Gasco “salgan de mi lago”. O de @danielstingo “salgan de mi constitución”. Ahora es “salgan de MI coalición”. https://t.co/PpXs9Lrmnf — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) December 21, 2021

Mario Desbordes utilizó la misma red social para responder a Cubillos, asegurando que en primera vuelta atacó "gratis" a José Antonio Kast.

Q Bueno Marcela q ahora estés en la lógica de unir. Son tantos años en q estuviste dividiendo al sector entre buenos y malos. Lastima q en 1ra vuelta atacaste gratis a @joseantoniokast después del apoyo q él te dio en tu elección, pero eso es pasado. Sichel? El se marginó solo. https://t.co/eFj3Zwn5ZJ — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) December 21, 2021

"Pelear ahora por quien será el líder del sector es un error, los liderazgos surgen, no se designan. Pretender excluir a Jose Antonio Kast es un error, no será 'el líder', pero sin duda tendrá un rol. Único requisito para mi? Que hayan mojado la camiseta en la 1ra y 2a vuelta", reafirmó el ex timonel de RN.