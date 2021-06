Sichel acusó "agresividad" de contrincantes tras debate televisivo

Tras el debate de este lunes, el candidato independiente Sebastián Sichel acusó "agresividad" por parte de algunos de sus contrincantes y llamó a no perder tiempo en "discusiones frívolas".

La cita televisiva de la última jornada estuvo marcada por los encontrones entre el ex ministro de Desarrollo Social y dos de sus contrincantes, los también ex ministros Mario Desbordes e Ignacio Briones.

"Yo no caigo en críticas personales, vi un poco de agresividad de varios candidatos en el debate, pero yo no estoy en eso, quiero plantearle a Chile que hay liderazgos nuevos que pueden conducir un mejor país", planteó Sichel.

El ex presidente de BancoEstado insistió en que "me habría gustado obviamente tener más tiempo para eso y menos para las discusiones frívolas".

Estas palabras fueron respondidas por el coordinador del comando de Desbordes, el diputado Camilo Morán (RN), quien dijo que "Sebastián Sichel fue el candidato que confrontó a todo el resto de los candidatos y eso lo pueden ver ustedes en las preguntas cruzadas"

"Lo dijo él ayer, está asegurada, va de todas maneras a competir en esta primaria", dijo sobre la posición de Desbordes tras su derrota en la elección interna, recalcando que "por supuesto que complica, siempre, pero tenemos un llamado de unidad por parte de la directiva electa, por lo tanto estamos súper tranquilos".

"Desmarque" del Gobierno

Mientras tanto, el candidato de Evópoli, Ignacio Briones, sostuvo que "dado que estamos conociendo a los candidatos, que los candidatos seamos transparentes con nuestras posturas. Primero, que seamos leales con los equipos, cuando uno trabaja en equipo, al menos como yo trabajo, y me gusta trabajar en equipo, yo estoy en las buenas y en las malas con mis equipos, asumo los éxitos y asumo los errores, pero no me lavo las manos".

Desde la UDI, su presidente Javier Macaya, destacó que "más allá de desmarcarse o no del Gobierno, acá lo que importa es que estamos viviendo un proceso distinto y un momento político distinto y hay un poco de diferencia de mi candidato en esto, es que Joaquín Lavín lo definió antes y lo va a respetar hasta el final, que él no se va a enfrascar en peleas con otros candidatos".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, aseveró que "los cuatro precandidatos fueron ministros en alguna de las dos administraciones del Presidente Piñera, por lo tanto todos tienen experiencia en lo que es estar de este lado de la vereda. Todos saben lo difícil que es justamente gobernar y por lo tanto uno ve el debate y las propuestas que tienen que ver con el futuro y está muy bien que así sea, todos hablan del futuro, pero también hay que hacerse cargo siempre de cuales han sido las gestiones que cada uno ha realizado".