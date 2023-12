Alcalde resaltó "gran desinterés" por Plebiscito en Rapa Nui

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, atribuyó al desinterés de los más jóvenes de la isla el que no se pudieran instalar cuatro mesas de esa comuna durante esta jornada, en que se vota la propuesta del Consejo Constitucional.

"Acá hay indiferencia de parte de la gente, particularmente de la gente más joven. Precisamente, las mesas que no se pudieron constituir son mesas de jóvenes, entonces hay desinterés, es la sensación que me da leyendo la sociedad", sostuvo la autoridad en Cooperativa.

Edmuns insistió en que "no hay pasión, no hay ánimo, no hay motivación, y eso conlleva al desinterés", incluso advirtiendo que "es primera vez desde que volvimos a la democracia en los años 90 que yo observo una ausencia, un desinterés tan grande como en esta oportunidad", considerando que de sus 8 mil habitantes, 5 mil están habilitados para sufragar.

Consultado respecto a las causas de tal desinterés, Edmunds planteó que "a pesar de que somos la comuna más aislada del país -del mundo también-, leemos mucho lo que pasa con ustedes allá a través de los medios, y uno se va dando cuenta de la tendencia y el por qué de este ánimo generalizado en nuestro país, y en comunas pequeñas como esta se resiente más todavía".

"Los temas que le interesan a la gente no fueron tocados, no fueron abordados como debieron serlo (...) en esta oportunidad fue de manera muy sucinta, someramente, como para cumplir, no en la profundidad que el ciudadano está buscando, y eso no convence", aseveró.

A modo de ejemplo, el alcalde relevó que "en el texto anterior había mucho para ganar por el lado nuestro, de pueblos originarios. En este texto, nada, se borró completamente esa aspiración que teníamos, y en el texto vigente sí hemos ganado mucho campo político", de manera que cree que es "preferible trabajar con el texto que hay, mejorándolo, y ver más adelante -quizás en un par de presidencias más- cómo está el ánimo de la sociedad para aspirar a un texto mancomunadamente entre todos los chilenos".

De acuerdo con el Servicio Electoral, en el territorio nacional hubo sólo cuatro mesas que no se instalaron: todas son de Rapa Nui, y equivalen al 23,5% de las 17 totales dispuestas en la isla.

DIPUTADOS ADVIERTEN "FISCALIZACIÓN EXHAUSTIVA" POR MESAS NO INSTALADAS

Diputados que representan a la zona advierten haber recibido denuncias de que no pudieron votar debido a la situación de esas cuatro mesas, y anunciaron que oficiarán al Servel para que ofrezca explicaciones.

"Lo que habitantes de mi pueblo denuncian es que los vocales de cuatro mesas en Rapa Nui no llegaron. Y el problema habría comenzado cuando Servel, en vez de hacer valer la ley y disponer de los primeros votantes que llegaron como vocales de esas mesas, las habría cerrado. Estamos hablando de 400 personas por mesa. Es decir, cerca de mil personas en la isla no podrán ejercer su derecho a voto", sostuvo el diputado Hotuiti Teao (ind.-Evópoli).

El legislador tachó lo ocurrido como un "hecho antidemócratico y grave", por lo que -confirmó- "vamos a iniciar un proceso de fiscalización exhaustivo a Servel para establecer causas y responsabilidades al respecto".

A su vez, el RN Andrés Celis cuestionó que hubo "un actuar irregular", por el cual "el Servel debe dar explicaciones: no es posible que 1.800 rapanui queden sin ejercer su derecho a voto por una medida que a simple vista es totalmente irracional".

"¿Por qué no se asignó como vocales a personas que votaban en el local como ocurre habitualmente? Esta situación es grave, atenta contra la democracia y como diputado del distrito y en mi rol fiscalizador realizaré la denuncia correspondiente para que se esclarezca lo ocurrido", remarcó.

Las mesas que no se instalaron fueron las 5, 10, 14 y 15, que suman cerca de 1.800 electores.

SERVEL ATRIBUYE DIFICULTADES A FESTIVAL

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, lamentó que "cuatro mesas de Isla de Pascua no se constituyeran".

Según explicó, "hubo una serie de problemas que se conjugaron, de unos vuelos chárter que llegaba gente para un festival de mañan y pasado, y que mucha gente ocupaba esos chárter para salir de la isla, y por otra parte, hay mucha gente preparándose para este festival de mañana. Y eso alejó a los votantes".

"Salvo eso, todo ha sido normal y no hay incidentes mayores que afecten la elección", relevó.