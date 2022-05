Boric: Si gana el Rechazo, reflotar el proyecto de Constitución de Bachelet "sería insuficiente"

El Presidente Gabriel Boric se refirió este domingo a la posibilidad de convocar un nuevo proceso constituyente en caso de que en el Plebiscito de Salida, del próximo 4 de septiembre, gane la opción de rechazar la propuesta de nueva Carta Fundamental, reconociendo que el Gobierno está evaluando "todas las alternativas".

"Hay que anticipar todos los escenarios posibles, aunque sean los más improbables (...) Nos estamos poniendo en todas las alternativas. Al Gobierno le corresponde hacerse cargo de todas las alternativas que son legítimas y posibles", dijo el Mandatario en entrevista con 24 Horas de TVN, ante el reciente aumento que ha experimentado la opción Rechazo en las últimas encuestas.

"Los cambios a la Constitución actual tienen que ser estructurales y sea cual sea el mecanismo que llevemos adelante, espero que sea el Plebiscito del 4 de septiembre, no pueden ser sencillamente de maquillaje", enfatizó Boric.

Consultado por la opción de reflotar el proyecto de nueva Constitución presentado por la ex Presidenta Michelle Bachelet al término de su segundo Gobierno (2014-2018), Boric advirtió que, aunque "hoy día no me cabe la menor duda de que hay muchos que les gustaría a ese proyecto" y "yo lo he conversado con la ex Presidenta", "eso no alcanza, eso sería insuficiente".

Dicha iniciativa llegó al Congreso cinco días antes que la actual alta comisionada para los DD.HH. de la ONU dejara La Moneda por segunda vez y proponía una nueva Carta Magna compuesta por 15 capítulos y 133 artículos con un especial énfasis en los derechos sociales, el reconocimiento a los pueblos originarios y el presidencialismo.