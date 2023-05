Candidata del Partido de la Gente fue condenada dos veces por narcotráfico: Estuvo presa

Karla Angélica Añes Gajardo, candidata del Partido de la Gente al Consejo Constitucional por la Región de Arica y Parinacota, cumplió en la década pasada una condena de cinco años y un día de cárcel por tráfico de drogas.

Según consta en la causa (rol 219-2011), Añes -quien en redes sociales presenta su apellido como "Añez"- cometió el delito el 10 septiembre de 2010, a las 11:30 horas, en el Terminal Alameda, en Estación Central.

Fue sorprendida debido a que detectives de la Policía de Investigaciones "concurrieron al terminal a fin de fiscalizar a los pasajeros que descendían de los buses provenientes de Arica, Iquique y Antofagasta, toda vez que en su trabajo en la Brigada Antinarcóticos han constatado lo frecuente que es que se utilicen correos humanos para trasladar droga a Santiago, máxime considerando que era víspera de Fiestas Patrias", se lee en el fallo.

De acuerdo con el relato, los policías "se pusieron a observar las conductas de los pasajeros que bajaban de un bus proveniente de Antofagasta, instante en que vieron a dos mujeres, una de las cuales caminó un poco y miraba nerviosa hacia todos lados".

"La otra fue a retirar el equipaje y cuando se reunieron, las abordaron y les comenzaron a hacer una entrevista": eran Karla Añes y una acompañante.

"Al preguntarles si andaban juntas, una dijo que sí y la otra que no. Acto seguido, a una se le preguntó a qué venía a Santiago y señaló que andaba de vacaciones por un mes, pareciéndoles sospechoso que en dichas circunstancias, portara sólo un bolso pequeño, mismo que se exhibió en fotografías en la audiencia. Además, no andaban con dinero. Dada la situación, les preguntaron si podían revisar su equipaje, a lo cual la imputada Añes accedió de inmediato y reconoció que andaba con droga", expusieron.

Añes portaba un bolso de mano que dentro contenía cuatro paquetes embalados con cinta adhesiva, cada uno de ellos con clorhidrato de cocaína en su interior, con un peso neto total de 588 gramos.

En la sentencia se releva que renunció a su derecho a guardar silencio y en su confesión "afirmó que ella sabía que portaba la droga y que si la sorprendían se iría presa porque pretendía vender dicha sustancia a ciertas personas".

El 2 de marzo de 2012, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago la condenó, como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, a cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras durara la condena.

El 25 de mayo de ese año la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública, y en 2016 Gendarmería informó que Añes completó el cumplimiento de la pena.

En el juicio se consideró como agravante que ya registraba una causa anterior como autora del delito de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades, por el que fue condenada en un juicio abreviado en el Juzgado de Garantía de Arica, por un microtráfico de drogas ocurrido el 12 de febrero de 2009.

EQUIPO DE PARISI AFIRMA QUE RENUNCIÓ A CANDIDATURA

Añes se ha mostrado activa en redes sociales debido a las elecciones y el 26 de abril colgó un video donde aparece Franco Parisi, líder y fundador del PDG, entregándole su apoyo: "Doña Karlita va a ser una fiel representante de la lista del Partido de la Gente para este nuevo proceso de Constitución", decía el dos veces candidato presidencial en el registro.

Este jueves, sin embargo, tras conocerse públicamente estos antecedentes, la abogada de Parisi, Elizabeth Rodríguez -también candidata a consejera-, informó en Radio Universo que Añes "ha tomado la decisión de dar un paso al costado en esta candidatura presentando su renuncia a la campaña, a la candidatura; entendemos sus razones".

La condena, que fue dada a conocer hoy por El Mostrador, era "desconocida" para el partido, pues la expostulante "ya no tiene ningún tipo de antecedentes en su certificado de antecedentes penales (...) tuvo una parte de cumplimiento efectivo de condena".

Rodríguez opinó además que se trata de un delito ocurrido hace una década, por lo que "también tenemos que considerar este renacer de las personas (...) consideramos que Karla se merece todas las oportunidades de la vida y del mundo, porque todos tienen derecho a arrepentirse".

En el transcurso de esta mañana, Añes eliminó su cuenta en la red social Twitter.

SERVEL SALE A DAR EXPLICACIONES

Según la Constitución Política, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio y de optar a cargos de elección popular, entre otros; y unas de las causales para perder la ciudadanía es haber recibido una condena a pena aflictiva, aunque puede recuperarse una vez extinguida su responsabilidad penal, conforme a la ley.

En este marco, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, tuvo que salir a explicar por qué la candidatura de Añes fue aceptada pese a sus antecedentes penales.

"No me pronuncio sobre si los constituyentes que se eligen son un cargo público, pero lo que sí tengo claro es que es un cargo de elección popular. Y respecto del derecho a postular a cargos de elección popular, rigen los artículos 13 y 17 de la Constitución: si se pierde la ciudadanía, la ciudadanía se recupera, y si se recupera se vuelve a tener derecho a postular a cargos de elección popular. La gran mayoría de quienes están aquí no han sido electos popularmente y son cargos públicos, así que no confundamos las dos cosas", expuso.

No obstante, afirmó que la situación se está investigando. De todos modos, las cédulas electorales ya fueron impresas, por lo que el nombre de Karla Añes estará dentro de la lista del PDG en Arica y Parinacota.