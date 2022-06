Chile Vamos se suma a propuesta DC para rebajar el quórum máximo de la Constitución vigente

Parlamentarios de Chile Vamos se sumaron a la propuesta de un grupo de senadores de la Democracia Cristiana que busca rebajar el quórum máximo para futuras modificaciones a la Constitución vigente.

La iniciativa fue presentada por Matías Walker y Ximena Rincón y busca evitar el poder de veto y derribar los argumentos sobre la imposibilidad de hacer cambios profundos con la Constitución actual.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) indicó que "el rechazo no es el término de un proceso, es el inicio de un camino, porque lo más importante es que hay una decisión de un plebiscito que tomó una resolución de un nuevo texto. Pasa que muchos dicen, y me incluyo, que este texto, la propuesta de esta Constituyente, no es el adecuado y puede haber otra fórmula en un escenario diferente".

"En ese sentido, si esa medida ayuda a viabilizar ese escenario y hacerlo más transparente, creo que hay una buena perspectiva de que esto sea apoyado", destacó.

Por su parte, Rincón insistió en que "esta reforma lo que busca es transmitirle a la ciudadanía que hay voluntad de hacer transformaciones y cambios, no tiene que ver con el texto constituyente. Nosotros nos tenemos que manifestar sobre el texto en la medida en que nos guste o no nos guste y hay que tener conciencia respecto de las consecuencias que tiene ese texto para el país".

"El plebiscito del 4 de septiembre dice relación con que si vamos a aprobar o no vamos a aprobar un texto que es bueno o malo para el país, no tiene que ver con planes A, planes B, planes C, planes Z", aseveró.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, le bajó el perfil a esta opción, asegurando que "nosotros entendemos que el nuevo marco constitucional, ya sea por la aprobación del texto propuesto por la Convención Constitucional o el texto vigente que tenemos de la actual Constitución si es que se da el rechazo, en cualquiera de esos escenarios nosotros tenemos que trabajar para que esos cambios se realicen".

"Habrá que ver el día 4 de julio cuál es el texto que finalmente nos presenta la Convención Constitucional, que fije los quórums que van a regir para esos cambios de la Constitución a futuro", recordó el ministro.