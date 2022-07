Contralor defendió investigación: "Estamos usando oportunamente todos los instrumentos"

El contralor Jorge Bermúdez entregó detalles de la investigación iniciada por la entidad sobre el uso de recursos públicos para apoyar a la opción Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

Al ser consultado sobre el tema, Bermúdez planteó que "hemos iniciado ayer una investigación especial en uno de los ministerios que está en La Moneda, que es la Secretaría General de Gobierno, es una investigación a partir de denuncias que hemos recibido de parlamentarios, se inició en el uso de recursos para la información que se estaba entregando respecto del próximo plebiscito constitucional".

"Lo que busca la investigación es determinar el correcto uso de recursos públicos en este periodo, eso es lo que hace la investigación especial. A partir de esa investigación pueden surgir acciones derivadas y esos son los instrumentos que normalmente tiene la Contraloría", precisó.

En caso de detectar irregularidades, el resultado "puede ser un sumario, puede ser una denuncia a otras instituciones o puede ser también un juicio de cuentas, esas son las herramientas", indicó Bermúdez.

El contralor sostuvo que "como institución estamos usando, creemos que oportunamente, todos los instrumentos que tenemos, a partir de la información que tenemos".

Una denuncia apuntan a la cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas en redes sociales, que en las últimas jornadas viralizó contenido alusivo a las donaciones a los comandos de cara al plebiscito.

En relación con posibles "demoras" por parte de la entidad, Bermúdez sostuvo que "esa es una crítica que es tan manida y tan injusta, porque si se revisa los tiempos de la Contraloría, sustantivamente año a año han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar".

Actualmente hay más de 600 líneas investigativas a nivel nacional respecto a este caso que apunta al Gobierno, para las que la Contraloria tiene a 500 funcionarios destinados.

LETURIA: "EL GOBIERNO DEBE SER MUY CUIDADOSO"

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia, en conversación con El Diario de Cooperativa manifestó que "el Gobierno debe ser muy cuidadoso y siempre puede hacer más".

"El Gobierno debería transparentar (...) Está bien que informe, desgraciadamente no hay ninguna otra entidad que lo pueda hacer o que esté encargado de eso, pero puede declarar por qué está publicando y por qué está promocionando ciertos artículos y no otros, siempre se puede hacer un esfuerzo para que los chilenos y chilenas confiemos en que nuestro Gobierno está manteniendo la neutralidad que debe mantener y que no está tratando de influir de forma incorrecta en el proceso", agregó.

Sobre el rol de Contraloría, Leturia destacó que "el contralor ha dado señales que existe y que va a hacer cumplir la ley. Que tiene pocos recursos, que es muy difícil fiscalizar, que todos estos hechos suceden en una época frenética de pocas semanas y que las sanciones pueden caer después, pero está diciendo: 'la ley la vamos a respetar' y eso es muy positivo; una señal de alerta a todas las autoridades, todos los funcionarios públicos".