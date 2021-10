Convención aprobó indicación que reemplaza el Reglamento de Participación y Consulta Indígena

De manera inédita, y por 103 votos a favor, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó este viernes una indicación que sustituye por completo el Reglamento de Participación y Consulta Indígena que durante semanas había elaborado la comisión respectiva después de semanas de audiencias y trabajo.

El inicio de la sesión de hoy estuvo marcado por la presentación de la enmienda que, en los hechos, reemplaza y reestructura el grueso del borrador elaborado por la comisión previa, aunque mantiene sus mismos principios, como la plurinacionalidad, la multiculturalidad, entre otros, según Elisa Loncon, la presidenta de la Convención.

La indicación fue ingresada por 81 convencionales, entre ellos los representantes de escaños reservados, Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, cumpliendo el procedimiento. Y pese a que requería mayoría simple, alcanzó 103 votos a favor, es decir, dos tercios.

Escaños reservados de todos los pueblos venimos a aportar a esta Convención, la indicación preparada por convencionales y sus equipos confirma el apoyo transversal con que se presentó. Con 103 votos a favor se aprueba indicación sustitutiva en reglamento de participación indígena pic.twitter.com/GdglQyRMq7 — Elisa Loncon - Constituyente Mapuche (@ElisaLoncon) October 1, 2021

Desde Vamos por Chile, la minoría oficialista, sus constituyentes han acusado una "cocina" y una "trampa" ejercida a través de un "subterfugio".

Ante esto salió al paso la propia Loncon, quien explicó que "no hay una intención de cocina, más bien se elaboró una indicación y el mayor orgullo que tenía la comisión, porque yo también firmé, era que teníamos una indicación apoyada transversalmente, y esa indicación 1 articula lo que fue el reglamento aprobado con los mismos principio".

"Nosotros, nuestros pueblos, no se merecen otros calificativos que denosten nuestro actuar, porque esto fue transparente, recuerden -además- que hemos sido silenciado como pueblos originarios", agregó.

LA DERECHA ACUSÓ "COCINA" PROCEDIMENTAL

Ante la inminente aprobación de la enmienda, convencionales derechistas pidieron formalmente visarla sólo de forma general y abrir un nuevo plazo para presentar nuevas indicaciones, lo que no fue acogido.

En esta línea, el constituyente del Distrito 12 Eduardo Cretton (UDI) reprochó que "si no nos quieren escuchar y no nos van a permitir participar ni deliberar, díganlo. Ustedes están de sobra en esta Convención Constitucional, pero al menos sean honestos y sinceros en decir que gran parte de la Constitución ustedes ya la tienen escrita, si no, preguntémosle al señor (Fernando) Atria".

En respuesta, el convencional Fernando Atria (Apruebo Dignidad) apuntó que "me parece una impertinencia del señor Cretton, no tiene nada que preguntarme a mí al respecto y encuentro insólito que los convencionales de derecha, que han venido a aportillar el trabajo de la convención, alegan ahora estas insidias y falsedades haciendo eco de las acusaciones más vulgares de las alcantarillas de las redes sociales".

"Me hago cargo del tema cuando en los convencionales de otro sector dicen que nunca antes había ocurrido algo así. Efectivamente, nunca antes en Chile había ocurrido que las naciones originarias definan un reglamento de participación para escribir una nueva Constitución y eso hay que celebrarlo", respondió Loncon tras la aprobación de la indicación.

Una vez visada la enmienda, Cretton apuntó que "lo que hoy día ha ocurrido es la definición de lo que en la vieja política se conoce como cocina. Los escaños reservados presentaron una indicación que finalmente venía patrocinada por más de 80 firmas -es decir, venía preaprobada- y que terminó cambiando el reglamento completo".

"Más de 69 audiencias públicas, más de 22 sesiones en la comisión, horas y horas de trabajo y deliberación pública para acordar un reglamento que finalmente viene a hacer tirado al tacho de la basura y reemplazado por esta forma, en cuatro paredes y de espaldas a las ciudadanía", fustigó.

Tras su aprobación, se levanta la sesión y se retomará deliberación el lunes 04 de octubre.

Acuerdo de Mesa Ampliada indica que se remitirá nuevo comparado con indicaciones que sean compatibles y no se abrirá nuevo plazo para el ingreso de nuevas enmiendas. — Chile Convención (@convencioncl) October 1, 2021

CONSULTA VINCULANTE PARA CONVENCIONALES INDÍGENAS

Respecto a qué, específicamente, modificó la propuesta visada que sustituyó el reglamento completo, "básicamente tienen los mismos principios y contenidos", dijo Luis Jiménez Cáceres, convencional por el pueblo aimara.

"¿Qué hicimos con esta indicación sustitutiva? Ordenar y clarificar metodológicamente las propuestas de los pueblos originarios, pero los principios son los mismos", puntualizó.

Estos son "plurinacionalidad, interculturalidad, la participación de las consultas y participación de acuerdo con nuestros propios pueblos", detalló, aclarando que sobre este último punto, las consultas vinculantes rigen "para nosotros (constituyentes indígenas), pero después ese resultado se va al pleno, y de ahí se delibera".

Posteriormente, ya saldado el nuevo reglamento, Cretton aseguró que sus críticas eran "por la forma" en que se llevó a cabo la votación.

De hecho, el gremialista admitió que "el resultado (del texto) es bastante mejor", y que "por eso insistimos que es un tema de procedimiento, y en la forma en cómo se hizo".

El próximo lunes el pleno votará las indicaciones presentadas a este nuevo reglamento, que no sean incompatibles con el mismo

Una vez resuelto, se avanzará al último reglamento pendiente: el de Participación Popular, que incluye la controvertida propuesta sobre plebiscitos dirimentes.