Convención: Centroizquierda busca apoyos para el acuerdo sobre sistema político

Tras el acuerdo logrado por los colectivos de centroizquierda en relación a las atribuciones de la Cámara Territorial en la Comisión de Sistema Político, ahora se inicia el proceso de negociaciones para llegar a los 103 votos necesarios en el pleno.

Sobre las 130 indicaciones que se deberán votar este jueves, el convencional Max Hurtado (Colectivo Socialista), indicó que "el riesgo es claro y es que no cumplamos con nuestra tarea y que en definitiva no seamos capaces de construir una Constitución completa. Existiendo ese riesgo, yo llamaría a todos a concurrir a este acuerdo".

Sin embargo, Fuad Chahín (DC) planteó que "no se dejen chantajear con este mal acuerdo, que por tercera vez llega con un par de remedos al pleno o esto queda definitivamente para el Congreso, esto no es así. Si no se logró en la Comisión de Sistema Político, se podrá lograr en Armonización".

Por su parte, Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo) sostuvo que "sí creemos que hay temáticas que no podemos dejar de lado y es importante que los partidos políticos y otras organizaciones que hay dentro del espacio entiendan que para nosotros es fundamental y que es eso lo que vinimos a entregar, porque es bastante extraño que yo genere un sistema político en el que después no voy a poder participar".

Tania Madriaga, también de los ex Lista del Pueblo, aseveró que "no estamos condicionando la posibilidad de que exista una nueva Constitución a la existencia de listas de independientes. Vamos a hacer el trabajo político que tengamos que hacer para estar presentes en el impulso de la nueva Constitución para que esta se pueda implementar".

"Si nos obligan a tener que construir un partido, lo tendremos que hacer", puntualizó.