Convencionales de derecha llaman al Congreso y el Gobierno a "tener una alternativa" si gana el Rechazo

En la misma línea que se expresaron parlamentarios del sector, constituyentes del bloque derechista Vamos por Chile llamaron al Congreso y al Gobierno a plantear "una alternativa" para la ciudadanía en caso de que en el Plebiscito del 4 de septiembre gane el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención.

Un grupo de ocho convencionales envió una carta al Presidente Gabriel Boric en la que se comprometen a mantenerse en la senda de los cambios constitucionales si el país se inclina por el Rechazo al texto constituyente.

Hernán Larraín Matte (Evópoli) sostuvo que "el 4 de septiembre los chilenos van a tener que elegir entre Apruebo y Rechazo, y el Apruebo tiene un itinerario claro, que es la instalación eventualmente de una nueva Constitución, pero ¿qué pasa si gana el Rechazo? Es una pregunta que creo es responsable hacerse hoy, son muchas las encuestas que apuntan a que esta es una posibilidad real".

Por ello, el también vicepresidente adjunto de la Convención enfatizó que, a su juicio, "todos los partidos en el Congreso, también en el Ejecutivo y el Presidente Boric, tienen que responder y tener una alternativa si gana el Rechazo, es lo políticamente responsable".

Este llamamiento va en línea con lo planteado los últimos días por Chile Vamos, que manifestó su voluntad por ofrecer acuerdos para asegurar un cambio constitucional ante la eventualidad de que la propuesta de Carta Fundamental no sea aprobada en el Plebiscito.

"NO HAY OTRA VÍA", ACLARA APRUEBO DIGNIDAD

Sin embargo, desde la Moneda la ministra vocera, Camila Vallejo, cerró la puerta puntualizando que "el camino que ha trazado soberanamente nuestro país es un Plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el Plebiscito de Salida con la opción Apruebo/Rechazo; ese es el camino trazado, no hay más caminos, no hay más opciones", por lo cual reprochó que "quien trate de generar especulaciones sobre otros procesos que no existen está faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre".

En ese sentido se expresó desde el Frente Amplio la convencional Beatriz Sánchez, quien fustigó que la postura de la derecha "es una estrategia que falta a la verdad" puesto que "hoy hay una sola situación que se va a vivir el 4 de septiembre, y es bueno aclararlo: se van a votar dos opciones, Apruebo o Rechazo".

"Si se aprueba la nueva Constitución, habrá una nueva Constitución para Chile, pero si se rechaza, la Constitución actual, la Constitución del 80, es la que va a seguir rigiendo. No hay más, no hay otra vía, otra alternativa. La Constitución del 80, pese a lo que han dicho, no está muerta, está ahora rigiéndonos", expuso la otrora candidata presidencial.

En medio de todo esto, los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad, una de las dos coaliciones de Gobierno, lanzaron este martes su campaña por el Apruebo.