Cuotas de género y pueblos indígenas: Oficialismo y oposición buscan acuerdo en proceso constituyente

Ya que no lograron un acuerdo en la reunión sostenida este lunes, representantes del oficialismo y la oposición se reúnen nuevamente en la tarde de este martes para avanzar en el acuerdo constituyente.

En la última jornada, Chile Vamos se abrió a aceptar la posibilidad de la presentación de listas de independientes, pero rechazan las cuotas para pueblos indígenas y una paridad de género al 50 por ciento.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, comentó que "los términos unos los conversa cuando se sienta a conversar, pero yo creo y espero que podamos cerrarlo hoy día, porque estamos contra el tiempo".

"Siempre hemos dicho que estamos abiertos a las cuotas de entradas de mujeres, no hay ninguna discusión al respecto, lo que nos complica es el hecho de las cuotas de género en la salida, sean de hombres o de mujeres. No podemos retroceder sin respetar la votación popular, porque cuando tu estás diciendo paridad a la salida, significa que tienen que ganar hombres o mujeres que no ganaron", recalcó.

Desde la oposición, el timonel DC, Fuad Chahín, recalcó que "vamos a insistir a Chile Vamos en dos puntos fundamentalmente, la necesidad de poder mejorar la participación de la mujer y lo segundo es los escaños reservados para los pueblos indígenas. Para eso hemos trabajado una propuesta".

Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, sostuvo que "quedaron tres puntos de inflexión que para nosotros son esenciales, uno tiene que ver con paridad de género en la elección de asambleístas, otro tiene que ver con escaños reservados para pueblos indígenas y otro tiene que ver con la participación independiente en el proceso".

"En materia de independientes yo creo que estamos avanzando, porque el oficialismo cedió a que puedan existir listas de independientes", destacó.

Mientras tanto, Raúl García, director del Servel, insistió en la necesidad de aprobar el proyecto antes de Navidad, para así evitar forzar un cambio en la fecha del plebsicito de entrada, fijado para abril próximo.